Российский футболист хочет выступать за сборную Казахстана

Футбол
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На данный момент Исламжан Насыров выступает в первом лиге России, передает Kazpravda.kz

Фото: ФК «Тюмень»

Защитник ФК «Тюмень» высказался о потенциальном выступлении за сборную Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Насыров является этническим казахом, он родился в Оренбургской области.

«Ко мне насчет возможности выступлений за сборную Казахстана никто не обращался. Но если будет интерес - буду только рад. Конечно, хотелось бы выступить за сборную», - цитирует Насырова LegalBet.

На данный момент Насыров выступает в первом лиге России. В прошлом 25-летний фланговый защитник выступал за «Урал», тульский «Арсенал» и другие российские клубы. На его счету восемь матчей в рамках РПЛ.

В 2021 году Насыров проходил просмотр в «Туране», но затем решил продолжить карьеру в России.

#футбол #трансферт

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