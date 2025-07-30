В 2024 году в стране насчитывалось 16 674 заведения общественного питания, это на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 15 826 объектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лидерами по количеству точек общепита являются Алматы (2 427 заведений), Астана (2 252) и Карагандинская область (1 333).

Среди заведений количество ресторанов изменилось незначительно, за год их количество выросло на 55 единиц, достигнув 2 358 единиц.

Число столовых выросло на 4,3%, с 5 383 до 5 618 единиц. Особенно заметно выросло число кафе, с 4 479 до 5 202 единиц, рост составил 16,1%.

Наибольшее число ресторанов сосредоточено в Астане (524), Алматы (446) и Актюбинской области (161). По числу кафе лидируют Астана (643), Алматы (618) и Карагандинская область (589).

Объем услуг в сфере питания и напитков в 2024 году составил 1,5 трлн тенге.