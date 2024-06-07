Рост ДТП в Астане отмечают полицейские

Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что за 5 месяцев текущего года в столице произошел рост дорожно-транспортных происшествий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правоохранители отмечают, что зачастую по вине водителей происходят наезды на пешеходов, в том числе на пешеходных переходах и тротуарах.

Так, в августе прошлого года водитель автомобиля Chevrolet Cruze, следуя по проспекту Кабанбай батыра, при перестроении на правую крайнюю полосу, допустила столкновение с автомашиной Кia Rio, следовавшей в попутном направлении. После столкновения водитель Chevrolet Cruze выехала на тротуар и наехала на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась.

В ходе досудебного расследования была установлена вина водителя Chevrolet Cruze. Назначен комплекс необходимых экспертиз, с заключением которых водитель была не согласна. В связи с чем, по ее ходатайству была назначена дополнительная экспертиза.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в отношении водителя Chevrolet Cruze проведено досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Полицейские напоминают гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения.