Рост во всех отраслях

В области за минувшие 4 месяца во всех основных отраслях обеспечен рост.

– Объем промышленного производства увеличился на 15,3%, строительных работ – на 4,2%, торговли – на 3,7%, сельского хозяйства – на 0,5%, – сказал на отчетном брифинге перед населением аким области Амандык Баталов.

В экономику области привлечено 127 млрд тенге инвестиций с ростом на 1,6%. К концу года объем инвестиций прогнозируется на уровне 811 млрд тенге. В целях выполнения задачи по увеличению уровня инвестиций в ВРП до 30% к 2025 году сформирован инвестиционный портфель, который содержит 562 проекта на 5,4 трлн тенге с созданием более 45 тыс. рабочих мест. Из них реализуются 327 проектов, которые обеспечивают устойчивый поток инвестиций.

Стабильный рост наблюдается в производстве продуктов питания, напитков, электрооборудования, готовых металличес­ких изделий, в фармацевтике и стройиндустрии.

К концу года объем промышленной продукции достигнет 1,2 трлн тенге, несырьевой экс­порт увеличится на 6% – до 400 млн долларов.

В агропромышленном комп­лексе в рамках Национального проекта на 2022–2026 годы планируется формирование семи крупных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов, овощей, сахара, молочной продукции, зерновых, масличных культур.

– Имея значительный потенциал по поголовью крупного рогатого скота – 1,3 миллиона голов, овец и коз – 4,5 миллиона голов, около 1 миллиона гектаров посевных площадей, Алматинская область по праву становится одним из самых активных участников данного проекта. К примеру, по производству сахара сейчас действуют 2 завода, планируется восстановить Алакольский и Карабулакский. И мы ставим задачу довести объемы сахарной свеклы до 2 миллионов тонн за счет увеличения площадей до 35 тысяч гектаров, – рассказал глава региона.

Также в области приступили к реализации проекта по переработке мяса «Жетісу қой» производительностью 30 тыс. тонн, строительству завода по переработке мяса КРС «Тайсон Фудс» мощностью 500 тыс. голов КРС.

В прошлом году введены 2 крупные птицефабрики – «Нау­рызАгро» и Otan Green Food, планируется строительство еще двух – «Прима кус» годовой мощностью 37 тыс. тонн мяса птицы и Aitas KZ – 160 млн штук яиц и 120 тыс. тонн мяса бройлеров.

Глава региона заверил, что по итогам года объем валовой продукции сельского хозяйства в Алматинской области превысит 1 трлн тенге, экспорт достигнет 220 млн долларов, что на 18% больше, чем в 2020 году.

В области 125 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, где заняты 275 тыс. человек. Объем произведенной продукции и оказанных услуг увеличился на 11% и составил 1,8 трлн тенге, а доля МСБ в валовом региональном продукте достигла 34%.

В текущем году объем средств в рамках программ «Дорожная карта бизнеса», «Еңбек» и региональной программы финансирования «Жетысу» увеличен до 21 млрд тенге. Господдержку получат около 2 тыс. субъектов, будет сохранено и создано 13 тыс. рабочих мест.

В Алматинской области продолжается реализация прог­раммы «Нұрлы жер», в текущем году запланирован ввод 1 млн кв. м жилья. В регионе строится 521 жилой дом на 2 603 квартиры, из них 1 212 будут предоставлены многодетным семьям. Кроме того, по льготным программам «7–20–25», «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ 5–10–20» квартиры получат 1 986 семей.

В регионе уровень охвата цент­рализованным водоснабжением является одним из высоких в республике и составляет 98,3%, или 678 населенных пунктов. В нынешнем году он будет доведен до 99,5% за счет подведения водопровода к семи селам, останется 48, а также в 11 селах будет улучшено качество питьевой воды.

Сегодня 84% дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В текущем году будут отремонтированы 332 км дорог областного значения и поселковые дороги 385 населенных пунктов, на эти цели выделено 33 млрд тенге.

Нынче 61% жителей Алматинской области получат дос­туп к газу.

Глава региона также сообщил, что уровень охвата дошкольными учреждениями детей в возрасте от 3 до 6 лет достиг 98%. В текущем году предусмотрено строительство 28 школ, из них 19 – взамен трехсменных.

Кроме того, социальную помощь получат 345 тыс. человек на общую сумму 28,5 млрд тенге, в том числе 25 тыс. семей – адрес­ную социальную помощь, 77 тыс. детей будут обеспечены государственным социальным пакетом.

В Алматинской области для обеспечения шаговой доступнос­ти медицинской помощи и охвата отдаленных сел до 2025 года планируется строительство 109 объектов, 23 из них – в текущем году, включая 20 блочно-модульных медпунктов.

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле. Привиты первым компонентом 215 тыс. человек, вторым – 122 тыс. Всего планируется охватить 1,1 млн человек.