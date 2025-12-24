Ростислав Коняшкин назначен первым вице-министром ИИ и цифрового развития РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Коняшкин Ростислав Анатольевич назначен на должность первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.

В 2011-2012 гг. — консультант проекта предприятия АО «Интергаз Центральная Азия» и АО «Казтрансгаз» ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

В 2012-2014 гг. — работал на различных позициях в АО «Astana Innovations».

В 2014-2015 гг. — главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО «Информационно-аналитический центр».

В 2016 г. — гл. специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В 2016-2017 гг. — менеджер по проектам ТОО «Центр инновационных технологий «Өрлеу».

В 2017-2019 гг. — проектный менеджер по направлению «Офис проектных менеджеров, ИТ» центрального аппарата АО «Транстелеком».

В 2019-2020 гг. — руководитель проектного офиса ТОО «Tengri Lab».

В 2020-2021 гг. заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

В 2021-2024 гг. — председатель Правления АО «Национальные информационные технологии».

В 2024-2025 гг. — вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2025 года по настоящее время работал вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

