Ротация директоров школ и детсадов в Костанае: большинство руководителей поменялись местами

Ротация директоров школ и заведующих детскими садами началась в городе Костанае. С текущего года это обязательная процедура для первых руководителей системы образования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Согласно правилам под ротацию попадают директора школ и детсадов, которые проработали в одной организации более четырех и семи лет соответственно. При этом если первые могут отказаться от перемены места работы, то для вторых ротация – процедура обязательная.

В областном центре Костанайской области под ротацию попадают 69 человек. Из них к началу учебного года уже ротированы 19: 10 директоров общеобразовательных школ и 9 – дошкольных организаций.

При этом можно отметить, что в большинстве своем руководители образовательных учреждений поменялись местами. К примеру, директор школы-лицея №2 Гульфия Дандыбаева теперь руководит гимназией имени Горького, бывший директор которой Ирина Шушпанова заняла ее место.

«Смена организации эффективно отразится на управленческих компетенциях руководителей и исключит коррупционные риски в их деятельности. Данная процедура будет продолжена и впредь. Во втором квартале этого года планируется ротировать еще двух директоров», – заключила руководитель отдела образования Костаная Гульсим Уразбаева.