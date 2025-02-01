Рубио отправится в Латинскую Америку восстанавливать влияние США

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Он посетит Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио отправляется с визитами по пяти странам Латинской Америки с целью ограничения потока нелегальных мигрантов, сдерживания китайского влияния в регионе, а также обсуждения вопросов, касающихся контроля над Панамским каналом, сообщает The Guardian.

Рубио с субботы по четверг посетит Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику, запланированы его встречи с главами каждой из этих стран.

Сам Рубио в статье для The Washington Post назвал выбор региона для своей первой зарубежной поездки неслучайным, отметив, что внешняя политика Вашингтон длительное время была сосредоточена на других регионах, в результате в Латинской Америке возникло много проблем, требующих решения.

Внимание СМИ сосредоточено на первом пункте поездки - Панаме - в связи с заявлениями президента Дональда Трампа по поводу контроля над Панамским каналом.

Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне, коснувшись темы канала, заявил журналистам на посвященном визитам Рубио брифинге:

«Это ключевой вопрос. Потому что в сухом остатке речь идет о ключевом, важном, стратегическом активе. И, разумеется, если XXI век (...) будет веком Америки, золотым веком Америк, то данный стратегический актив не может находиться под контролем Китая ни де-факто, ни де-юре».

В США заявляют, что вся инфраструктура канала находится, практически, под китайским контролем.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил ранее, что не намерен обсуждать с Рубио вопрос принадлежности Панамского канала.

«В отношении канала: это (обсуждение - ИФ) невозможно. Я не могу вести переговоры и тем более начинать переговорный процесс по каналу. Вопрос закрыт, канал принадлежит Панаме», - сказал он журналистам.

The Guardian пишет, что, как ожидается, Рубио в течение всего визита сосредоточится на противостоянии растущему влиянию Китая в регионе в целом.

#США #Латинская Америка #Марко Рубио

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