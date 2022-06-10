Руководители детских садов попались на хищении 45 млн тенге в Шымкенте

Досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств начато территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент, сообщает Kazpravda.kz.

"Руководители дошкольных учреждений подозреваются в том, что в период 2019-2021 г.г. путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей в дошкольных организациях незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 миллиона тенге, предусмотренные по программе "Балапан" на подушевое финансирование дошкольного воспитания. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении пресс-службы.



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