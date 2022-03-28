Руководительницу НПО могут лишить родительских прав в Павлодарской области. Решение примут на комиссии по делам несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Проверить семью жительницы Успенского района полицейские решили после анонимной жалобы. Правоохранителям сообщили, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и не исполняет свои родительские обязанности.

«Приехав к сельчанке, мы увидели, что она действительно распивает спиртное, в доме находятся незнакомые мужчины. К слову, детей у женщины четверо – 17, 16, 10 и 7 лет. При этом дома находился только старший ребёнок, остальные же гостили у соседки», – рассказала старший инспектор ювенальной полиции Дамира Букаева.

По словам правоохранителей, сельчанка руководит одним из местных НПО, ранее она вела приличный образ жизни, но позже стала проводить время в сомнительной компании.

Полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК за неисполнение родительских обязанностей. Материалы отправили в суд.

С сельчанкой полицейские побеседовали, однако позже на женщину вновь пожаловались. Правоохранители повторно привлекли сельчанку к административной ответственности. Но теперь материал рассмотрят не только в суде, но и на Комиссии по делам несовершеннолетних, где будет решаться вопрос об ограничении ее в родительских правах.