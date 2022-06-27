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Общество
Руководителям финпирамиды "World Business Consulting" вынесли приговор

В Алматы завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "World Business Consulting", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Организаторы предлагали гражданам внести деньги в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения.

В период с 2018 по 2021 годы в финпирамиду WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследования арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге.

Приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены и им назначено наказание в виде лишение свободы от 5 до 6,8 лет.

Кроме того, пятеро иных организаторов объявлены в международный розыск, добавили в АФМ.

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