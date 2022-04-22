Рулетка с доставкой на дом

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Юмашев ​​​​​​​Фарид
корреспондент

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

В совещании приняли участие представители уполномоченных госорганов и Национального банка. О ходе исполнения поручений по вопросам создания центра учета ставок, принятия законодательных поправок, направленных на противодействие деятельности онлайн-казино, блокировки интернет-сайтов игорного профиля и регулирования лотерейного бизнеса доложил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Как отметил в ходе встречи заместитель Премьер-министра, доступность, широкое распространение сайтов онлайн-казино стали основными причинами вовлеченности населения в азартные игры. К сожалению, у госорганов пока отсутствуют сведения о количестве таких сайтов, а также лиц, зависимых от азартных игр, и объеме средств, потраченных ими на виртуальную рулетку.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что центр учета ставок должен быть создан под эгидой Министерства культуры и спорта. По итогам совещания вице-премьер дал госорганам ряд конкретных поручений. В частности, как сообщила пресс-служба главы Правительства, надлежит разработать совместный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры, создать и показывать социальные ролики о вреде азартных игр, провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений, обозначить перечень лиц, которые осуществляют дея­тельность по организации интернет-казино. Очень важным в этой связи видится введение запрета банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц, а также блокирование опций по осуществлению платежей или пополнению счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт. Наконец, надлежит установить ответственность за организацию интернет-казино, разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.

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