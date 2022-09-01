Руслан Баймишев освобожден от должности вице-министра

Постановлением Правительства РК Баймишев Руслан Нурашевич освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Руслан Баймишев родился в 1980 году в Алматы. Окончил Юридическую академию «Фемида», Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

В 2008-2016 гг. работал на различных должностях в Республиканском центре геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2016-2019 гг. — и.о. директора; директор Департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

С декабря 2019 года по настоящее время являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.