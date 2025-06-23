Ряд казахстанцев получили благодарность от Президента

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов, где объявил Благодарность ряду граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На фото Ляззат Муканова, Акорда

Так, объявлена Благодарность Ляззат Мукановой – матери Шалхара Акымгалиева, сотрудника батальона дорожно-патрульной полиции города Атырау, кавалера ордена «Айбын» III степени, героически погибшего в ходе спасения утопающего; Анель Забикулиной – супруге пожарного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Забикулина, героически погибшего при исполнении служебного долга.

Благодарность также была адресована  Гульжан Байтурсыновой – супруге заместителя командира батальона дорожной полиции департамента полиции Алматы Ануара Байтурсынова, проявившего доблесть при обеспечении безопасности дорожного движения и в результате утратившего способность самостоятельно передвигаться; аксакалу села Шуйское Атбасарского района Акмолинской области Еркебаю Байжигитову за активное содействие обеспечению общественного порядка.

Объявлена Благодарность председателю совета аксакалов села Балуан Шолак Шуйского района Жамбылской области Есенгельди Текебаеву за активное участие в обеспечении общественного порядка. В селе с 2022 года не зафиксировано ни одного преступления.

Отмечена династия Зайнулиных – одна из самых уважаемых в системе органов внутренних дел Жамбылской области. Представители семьи, общий трудовой стаж которой составляет 63 года, вносят значительный вклад в укрепление общественного порядка.

За профессионализм и добросовестную службу объявлена Благодарность старшему следователю департамента полиции города Алматы майору Жанне Шешмухановой, которая с 2013 года раскрыла более 500 сложных дел.

#президент #благодарность

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