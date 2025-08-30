Рыбакина – первая представительница Казахстана, достигшая 1/8 финала на всех ТБШ

Теннис
63

За выход в четвертьфинал US Open она поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

Фото: Dylan Buell/Getty Images

 

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина стала первой теннисисткой, представляющей Казахстан, кто вышел в четвёртый круг на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Об этом сообщает OptaAce.

На US Open-2025 Елена вышла в четвёртый круг, обыграв Эмму Радукану из Великобритании со счётом 6:1, 6:2. Это лучший результат Рыбакиной на этом турнире. На Australian Open лучший результат спортсменки — финал (2023), на «Ролан Гаррос» — 1/4 финала (2021, 2024), а на Уимблдоне — победа (2022).

"Я очень довольна своей игрой. Всегда непросто играть против Эммы. Иногда счёт этого не показывает, но она очень серьёзная соперница. Я довольна тем, как выступила сегодня. С нетерпением жду следующего матча. Все эти годы почему-то US Open не складывался для меня. Надеюсь, в этом году всё изменится. Но я очень рада, что теперь прохожу дальше, и надеюсь дойти как можно дальше. Спасибо вам огромное за поддержку", – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

За выход в четвертьфинал US Open Елена Рыбакина поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой.
 

#теннис #Елена Рыбакина #WTA #US Open

Популярное

Все
Лидеры прибывают в Алматы
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Завтра - День шахтера!
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Кубок Senat Open разыграли в Астане
AI-Sana в помощь студентам
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
Главный документ нашей Независимости
Нацбанк может повысить базовую ставку
В Алматинской области запущен ряд блочно-модульных котельных
Новая модель функционирования государства
Марафон книгочеев
Созидательный дух конституции
Суперприложение Aitu расширяет функционал
Эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан
Безусловный ориентир и основа правового государства
Учитывать экономическую активность каждого
Укрепляя промышленный потенциал
По пути устойчивого развития
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
В погоне за «зайцами»
«Врата ада» могут погаснуть
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
Путь к цифровой независимости
Правовой квест для молодежи
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Роналду забил по 100 голов за четыре разных клуба и сборную
Король Иордании посетит Казахстан
Фундамент Независимости
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Лидеры прибывают в Алматы
Бублик выиграл стартовый матч на US Open - 2025
Александр Шевченко разгромно проиграл на старте US Open - 2…
Сколько казахстанских теннисистов примут участие в US Open-…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]