За выход в четвертьфинал US Open она поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

Фото: Dylan Buell/Getty Images

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина стала первой теннисисткой, представляющей Казахстан, кто вышел в четвёртый круг на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Об этом сообщает OptaAce.

На US Open-2025 Елена вышла в четвёртый круг, обыграв Эмму Радукану из Великобритании со счётом 6:1, 6:2. Это лучший результат Рыбакиной на этом турнире. На Australian Open лучший результат спортсменки — финал (2023), на «Ролан Гаррос» — 1/4 финала (2021, 2024), а на Уимблдоне — победа (2022).

"Я очень довольна своей игрой. Всегда непросто играть против Эммы. Иногда счёт этого не показывает, но она очень серьёзная соперница. Я довольна тем, как выступила сегодня. С нетерпением жду следующего матча. Все эти годы почему-то US Open не складывался для меня. Надеюсь, в этом году всё изменится. Но я очень рада, что теперь прохожу дальше, и надеюсь дойти как можно дальше. Спасибо вам огромное за поддержку", – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

