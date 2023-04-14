Рыбакина укрепила преимущество Казахстана в матче с Польшей

После первого игрового дня казахстанки ведут со счетом 2:0.

Фото пресс-службы ФТК

Во втором матче квалификации на командный чемпионат мира «Кубок Билли Джин Кинг» лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (7-я ракетка мира) обыграла Веронику Фальковскую – 6:3, 6:4, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Представители Федерации тенниса Казахстана напомнили, что в стартовой встрече противостояния Казахстана с Польшей Юлия Путинцева победила 19-ю ракетку мира Магду Линетт.

«После первого игрового дня казахстанки ведут со счетом 2:0.

15 апреля планируются матчи: Елена Рыбакина – Магда Линетт, Юлия Путинцева – Вероника Фальковская. Пятый матч – в парном разряде (если он понадобится для определения победителя противостояния) – сыграют Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова против Алисия Росольская/Вероника Фальковская», – проинформировала ФТК.