Свежий выпуск Рыцарь науки Тельман ДОСТАНБАЕВ, профессор ТарГУ им. М. Дулати, Тараз

Первым среди казахских историков он попытался объективно рассказать о восстании под предводительством Кенесары Касымова. Монографию «Казахстан в 20–40-е годы XIX века» «удостоили» четырех дискуссий, одна из которых проходила в Москве, а ее автора лишили всех званий, исключили из КПСС и сослали в Сибирь на 25 лет. Но расправа над ученым имеет свою предысторию…

«20–40-е годы XIX века» – один из интереснейших периодов истории Казахстана. Именно в это тридцатилетие произошли события, определившие дальнейшую судьбу казахского народа, долгие годы стоявшего перед альтернативой – быть ли подчиненным царской России или среднеазиатским ханством. Выбрали первое. Шаг этот сделали в обстановке острой политической борьбы внутри казахского общества лишь после того, как исчезли последние надежды отстоять свою государственную независимость», – писал замечательный историк Ермухан Бекмаханов в книге «Казахстан в 20–40-е годы XIX века», изданной в 1947 году, впоследствии запрещенной и вновь увидевшей свет спустя 45 лет.

В этот период произошло крупнейшее в истории казахского национально-освободительного движения восстание под руководством внука хана Абылая – Кенесары. Оно продолжалось десять лет, последовательно охватив все три жуза, и вовлекло в борьбу широкие народные массы. Все основные казахские роды так или иначе участвовали в восстании. На основе детального изучения экономики, социального строя и расстановки классовых сил казахского общества Бекмаханов сделал вывод, что восстание это преследовало объединение казахского народа в централизованное независимое государство, носило ярко выраженный антиколониальный характер и сыграло прогрессивную роль в истории национально-освободительной борьбы казахов. Эти выводы, содержание книги и определили трагичную судьбу историка.

Родился Ермухан Бекмаханович Бекмаханов в 1915 году на территории нынешнего Баянаульского района Павлодарской области в семье кочевника-бедняка. В 1921-м лишился отца. Окончив семилетку, Ермухан в 1932 году в Семипалатинске поступает на годичные курсы по подготовке для поступления в вуз и в 1937-м получает диплом Воронежского педагогического института. В 1943-м вместе с эвакуированными московскими и ленинградскими историками издает однотомную «Историю Казахской ССР».

Главу о восстании Кенесары для «Истории Казахской ССР» в том же 1943-м Бекмаханов разработал в самостоятельное исследование. Продолжая изыскания в области дореволюционной истории, он подготовил новую монографию «Казахстан в 20–40-е годы XIX века», которую осенью 1946 года представил как докторскую диссертацию к защите на ученом совете Института истории АН СССР в Москве. После утверждения в степени доктора исторических наук и звании профессора Бекмаханов занял должность заместителя директора образованного тогда Института истории АН Казахской ССР.

Но как пишет профессор Абу Такенов в очерке-послесловии к изданию 1992 года: «После победоносного завершения Великой Отечественной войны в печати и исторических работах возникла тенденция особо подчеркивать руководящую роль русского народа не только в советское время, но и в предшествующие периоды. В результате национально-освободительные движения в колониальных окраинах России в XVIII–XIX веках были объявлены феодальными, вызванными интересами правящих классов этих окраин». В этой обстановке книга Бекмаханова стала подвергаться все более резкой критике со стороны политически «бдительных» историков, чутко реагирующих на изменившуюся ориентацию в верхах. Недруги ученого доказывали, что в лице Бекмаханова мы имеем буржуазного националиста, а его книга наносит огромный вред политике государства и науке. 26 декабря 1950 года в «Правде» была опубликована статья Шоинбаева, Айдаровой и Якунина «За марксистско-ленинское освещение вопросов истории Казахстана», где книга Бекмаханова подверглась разгромной критике. Сработал авторитет центрального печатного органа партии, и в Казахстане началась «охота на ведьм».

Тяжкие испытания выпали на долю Ермухана Бекмаханова. Его уволили из университета, лишили научных степеней и званий. Он стал учителем в селе Новотроицкое Джамбулской области. 5 сентября 1952 года его арестовали. По 58-й статье Бекмаханова приговорили к 25 годам лишения свободы и этапировали в один из дальних лагерей ГУЛАГа.

Жестокость и несправедливость приговора были очевидны для многих, и первыми на спасение Бекмаханова бросились его московские друзья-коллеги. Как член ЦК КПСС академик Анна Панкратова обратилась к Хрущеву с личной просьбой о реабилитации и освобождении безвинно пострадавшего ученого. «Мы ручаемся за его честность. Мы уверены, что он жертва клеветников», – заявила она от имени московских историков. Свою роль в реабилитации ученого в 1954 году сыграла и смерть Сталина. Однако вернувшегося в Алма-Ату Бекмаханова нигде не принимали на работу, только в сентябре 1955-го Бекмаханов стал преподавателем Казахского университета. В то время я учился в КазГУ и вместе с другими студентами пытался заступиться за Бекмаханова, чтобы восстановить его ученую степень. За это двоих из нас исключили, а меня строго предупредили в ректорате.

В 1957 году в издательстве АН СССР в Москве вышла новая монография Е. Бекмаханова «Присоединение Казахстана к России», им вторично была защищена докторская диссертация, и с 1958-го он стал заведовать кафедрой. В 1962-м Е. Бекмаханова избрали членом-корреспондентом Академии наук Казахстана. По его инициативе на историческом факультете КазГУ начали подготовку студентов по специальности «история Казахстана», открыли аспирантуру и создали специализированный Ученый совет. Я был в числе первых студентов на отделении «История Казахстана», и научным руководителем дипломной работы стал мой любимый профессор Ермухан Бекмаханов. Горжусь этим, считаю себя его учеником.

Е. Бекмаханов собирался жить долго, впереди у него были грандиозные планы. Хотел выпустить учебник по истории Казахстана для вузов, исследовать историю Алашорды, написать монографию о Чокане Валиханове и его окружении... Но этому не суждено было осуществиться. Испытания подорвали здоровье ученого, и в 1966 году (в 50 лет) Ермухан Бекмаханов ушел из жизни.