Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай рассказал об этапах и особенностях очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства

Президентский молодежный кадровый резерв – важный проект, направленный на вовлечение талантливой, инициативной и высокопрофессиональной молодежи в систему государственного управления. Как отметил Глава государства, выступая на форуме Президентского молодежного резерва, «в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя».

В целом заинтересованность в отборах 2019, 2021 и 2023 годов проявили более 60 тыс. казахстанцев. По их итогам в резерв было зачислено 400 человек. На сегодняшний день 318 из них назначены на ответственные должности и вносят свой вклад в развитие страны в различных отраслях экономики. При этом 167 человек работают в центральных государственных органах, 37 - в местных исполнительных органах, 62 - в национальных компаниях, 52 человека работают в иных организациях. Всего на политические должности назначены 39 резервистов, 3 резервиста - на должности корпуса «А», 2 резервиста - депутатами Мажилиса и 1 резервист - депутатом маслихата.

Отмечая особенности предстоящего отбора, Дархан Жазықбай акцентировал внимание, что для каждого отраслевого направления будет предусмотрена квота для зачисления в резерв. При этом, на всех этапах будет обеспечен пропорциональный отбор кандидатов с целью поддержания их равномерного количества по каждому отраслевому направлению. Данный метод обеспечивает сбалансированность между отраслями и обеспечивает отбор кандидатов по конкретным направлениям.

Отбор будет проведен с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах и будет осуществляться по следующим 6 направлениям: социальная политика и гражданское общество, развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика, экономическая и финансовая политика, цифровизация, агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции. Кандидат должен выбрать одно из отраслевых направлений, указанных при регистрации.

Претендентам на включение в резерв необходимо соответствовать ряду требований, включая возраст не старше 35 лет, гражданство Республики Казахстан, высшее образование, определенный опыт работы и знание государственного языка не ниже уровня В1.

Для того чтобы стать членами Президентского молодежного кадрового резерва претендентам предстоит пройти комплексный отбор, состоящий из 6 этапов.

Прием документов будет проводиться в режиме онлайн на специальном сайте – pkrezerv.gov.kz с 1 по 30 июня текущего года. Для обеспечения объективности отбора данные кандидатов обезличиваются путем присвоения ему индивидуального номера, что позволит скрыть от оценщиков личность потенциального претендента.

Следующий этап – оценка способности работать с текстовой и числовой информацией состоит из двух отдельных блоков в виде тестирований. На данном этапе контроль за соблюдением условий прохождения будет обеспечиваться системой прокторинга в режиме онлайн. При этом к цифровому тестированию допускаются 50% кандидатов, набравших наибольшее количество баллов по каждому отраслевому направлению.

Очередной этап - решение ситуационных задач - направлен на оценку предложений кандидатов по решению конкретных проблем в зависимости от выбранных ими отраслевых направлений. Данный этап проходит в онлайн-режиме в формате написания эссе.

Ассессмент-центр и интервью по компетенциям пройдут в офлайн-формате. Ассессмент направлен на выявление и оценку профессиональных компетенций кандидатов с помощью поведенческих индикаторов и пройдет в Академии государственного управления при Президенте в формате групповых и индивидуальных заданий. Интервью по компетенциям будет проводиться в онлайн формате профессиональными HR-менеджерами.

По итогам собеседования с экспертной комиссией составляется список из 100 участников, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Национальной комиссии.

На завершающем этапе - заседании Национальной комиссии - выносится решение о зачислении 50 кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв.

Для обеспечения прозрачности и объективности отбора результаты оценки кандидатов будут опубликованы в их личном кабинете и на сайте по итогам каждого этапа.

Председатель Агентства призвал молодежь, которая готова честно служить интересам страны и его граждан, принять участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Образованная, трудолюбивая молодежь, считающая долгом служить Родине, является главной движущей силой устойчивого развития и процветания нашей страны. Эффективное использование знаний, потенциала и усилий молодежи на благо страны, формирование нового поколения профессиональных государственных служащих, чья деятельность основана на общественных интересах - одно из главных направлений деятельности Агентства.