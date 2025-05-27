С 1 июня введут летние ограничения для грузовиков

Автодороги
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«ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Казахстана ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.

Сроки действия ограничений:
С 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны;
С 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.

Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.

Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:

  • Алматинская область;
  • Атырауская область;
  • Жамбылская область;
  • Область Жетісу;
  • Область Ұлытау;
  • Карагандинская область;
  • Кызылординская область;
  • Туркестанская область;
  • Мангистауская область.

Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:

  • Область Абай;
  • Акмолинская область;
  • Актюбинская область;
  • Восточно-Казахстанская область;
  • Западно-Казахстанская область;
  • Карагандинская область;
  • Костанайская область;
  • Павлодарская область;
  • Северо-Казахстанская область.

Причина ограничений — защита дорожного покрытия. Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям.

#автодороги #грузовики

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