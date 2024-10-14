Контроль за бюджетными стройпроектами ужесточат в Казахстане

Инвестиции , Строительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соответствующая работа проведена в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты (ВАП)

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане с 1 января 2025 года будет усилен контроль за реализацией бюджетных инвестиционных проектов в области строительства, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу ВАП

В госоргане напомнили, что ранее в ходе госаудита были выявлены факты принятия к оплате строительных работ без их фактического выполнения более чем на 731 млн тенге. При этом отдел строительства Павлодара производил оплату подрядной организации на основании актов, по которым ранее уже была оплата.

В этой связи Минфину было поручено внести необходимые изменения, чтобы казначейское сопровождение затрагивало большее число договоров строительства по бюджетным инвестпроектам. 

25 сентября в соответствующие правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания внесли поправки, согласно которым казначейское сопровождение будет применяться в отношении договоров со сметной стоимостью от 1 млрд тенге. Ранее этот показатель составлял 2 млрд тенге. 

Данное изменение вводится в действие с 1 января 2025 года.

#бюджет #требования #контроль #ВАП #стройпроекты

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