О мерах соцподдержки жертв политических репрессий в Казахстане рассказали в Минтруда, передает Kazpravda.kz

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С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 23,6 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 2,7 млрд тенге.

В результате политики по выявлению «врагов народа» в период

с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

Миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-33 годах.

На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру.

В 1930-1940 годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тыс. человек.

Согласно действующему законодательству жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации.

«За период с 2003 по 2024 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 4,7 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2949 тенге (3/4 МРП) до 393 200 тенге (100 МРП). На 2025 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 1,2 млрд тенге», – сообщил директор департамента социальной помощи МТСЗН РК Аскар Аймагамбетов.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат ежемесячно выплачивается специальное государственное пособие (далее – СГП) в размере 1,23 месячного расчетного показателя (в 2025 году – 4 837 тенге).

«За период с 2005 года по 2024 годы из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 18,8 млрд тенге. На выплату СГП в 2025 году запланировано 1,5 млрд тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2025 года составила 26 807 человека», – добавил директор департамента.