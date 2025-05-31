С 2003 года жертвам политических репрессий в РК выплачено 23,6 млрд тенге

Общество
8

О мерах соцподдержки жертв политических репрессий в Казахстане рассказали в Минтруда, передает Kazpravda.kz

Фото: youtube.com

С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 23,6 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 2,7 млрд тенге.

В результате политики по выявлению «врагов народа» в период

с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

Миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-33 годах.

На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру.

В 1930-1940 годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тыс. человек.

Согласно действующему законодательству жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации.

«За период с 2003 по 2024 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 4,7 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2949 тенге (3/4 МРП) до 393 200 тенге (100 МРП). На 2025 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 1,2 млрд тенге», – сообщил директор департамента социальной помощи МТСЗН РК Аскар Аймагамбетов.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат ежемесячно выплачивается специальное государственное пособие (далее – СГП) в размере 1,23 месячного расчетного показателя (в 2025 году – 4 837 тенге).

«За период с 2005 года по 2024 годы из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 18,8 млрд тенге. На выплату СГП в 2025 году запланировано 1,5 млрд тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2025 года составила 26 807 человека», – добавил директор департамента.

#выплаты #репрессии #День памяти жертв политических репрессий

Популярное

Все
Вручены награды лучшим шахматистам
В Москве состоялся творческий вечер памяти казахской поэтессы Марфуги Бектемировой
Трагедия «Малого Октября в Казахстане»
Музыка нового поколения
Единовременную соцвыплату получат пенсионеры
Дети Карлага
Трагедии научили ценить единство
Магди Макулов: богослов и кази
Чтобы детство было счастливым
Не спонсор, а друг
У аграриев горячая пора
Взял кредит и бизнес запустил
Особенности финансовой стабильности
Фестиваль российского кино прошел в Астане в пятый раз
Плей-офф начинается с сенсации
Участники международного фестиваля вели речь об искусстве строительства
Токаев: "Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна, поэтому крайне важно, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись"
Не забудем!
А у нас в Шубаре газ!
C опорой на цифровизацию и доверие граждан
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
В Жастаре построили ферму XXI века
Тайна массового захоронения динозавров у «Реки Смерти»: учёные ближе к разгадке
В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Досаев покинул должность акима Алматы
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
22 золотые медали завоевали казахстанские боксеры
Бои человекоподобных роботов провели в Китае
Досаев подвёл итоги своей работы на посту акима Алматы
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Бахтияр Вагабзаде и казахская литература
Срезан склон холма, жди оползня…
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

День памяти жертв политических репрессий и голода отмечаетс…
Не спонсор, а друг
Чтобы детство было счастливым
Дети Карлага

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]