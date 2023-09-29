Налог на прибыль от банковских операций намерены ввести в Казахстане

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С 2025 года в Казахстане могут ввести налог на прибыль от банковских операций. Об этом сообщила директор департамента методологии комитета государственных доходов Алия Жетибаева в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Правильно поднимается вопрос о налоговых платежах в банковской системе. На сегодня вводится ряд изменений в законопроект о налоговом кодексе, который рассматривается в Мажилисе. В том числе обсуждаются нормы по введению корпоративного подоходного налога на банковские операции с 2025 года. Так, с 2025 года планируется ввести налог на прибыль от банковских операций и ноты Национального банка", - проинформировала Жетибаева.

Она отметила, что размер корпоративного подоходного налога составляет 20% и вопрос об его увеличении не рассматривается.