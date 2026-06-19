С гордостью ношу фамилию деда!

Это мои бабушка и дедушка – Анна Дмитриевна и Агей Евгеньевич Ждановы. Они участники Великой Отечественной войны. Познакомились на фронте и после войны поженились.

фото из личного архива

Дедушка родился 28 декабря 1921 года в глухом украинском селе Водяная Балка Диканьского района на Полтавщине. Эти места в своем романе «Вечера на хуторе близ Диканьки» описал его земляк, уроженец села Великие Сорочинцы, что в 30 км от Диканьки, великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь.

Отец – крестьянин-бедняк, мать – учительница. Жизнь была нелегкой, а нередко и голодной. Самым тяжелым был 1933 год, многие люди умирали от голода. Семью дедушки от голодной смерти спасло только то, что у них была корова.

После окончания девяти классов дедушку как отличника без экзаменов приняли на третий курс педагогического техникума в городе Гадяч Полтавской области. Но в 1940 году из-за голода, истощения и дистрофии дедушка вынужден был бросить учебу. Со своим другом Андреем он поехал в Керчь. Документов у парней не было, из техникума они бежали тайком, поэтому на работу их не брали. Ребята ночевали на вокзале, голодали и готовы были за кусок хлеба на любую черную работу.

И тут Андрей вспомнил, что у него осталась тетрадь со штампами и печатями сельсовета, где он раньше работал писарем. Отчаявшись, ребята изготовили себе фальшивые справки, немного их помяли, чтоб они не выглядели новыми, и пошли устраиваться на работу на рыбозавод. И их приняли! Сразу выдали направления в рыболовецкую бригаду и в общежитие, на следующий день выплатили аванс. А тетрадь ребята уничтожили.

Именно работа на рыбозаводе, где было в достатке и хлеба, и жирной рыбы, позволила дедушке выжить. В первые же дни войны он пошел в военкомат, вскоре его призвали в армию и направили в стрелковый полк, а затем перевели в зенитную артиллерийскую часть.

Дедушка не любил рассказывать о войне. Только к концу жизни он решил поделиться своими воспоминаниями и написал книгу о времени, в котором жил, о родных, близких, коллегах, соратниках и друзьях.

Он считал, что особых подвигов не совершал, служил и приближал Победу, как и миллионы советских людей. Сначала рядовым солдатом, затем сержантом, командиром орудия отделения артиллерийской разведки, был комсоргом батареи, дивизиона, полка. Во время войны награжден медалью «За боевые заслуги».

Участвовал в исторической Керченско-Феодосийской десантной операции. Она подробно описана в истории Великой Отечественной войны, показана в художественных фильмах. Операция была задумана как помощь осажденному Севастополю, а в случае удачи и как начало освобождения Крыма.

Из Новороссийска в ночь под новый, 1942 год десант отправился к берегам Крыма и без особых потерь высадился в Керчи и Феодосии. Советские войска продержались на полуострове до мая 1942-го, а затем были сброшены немцами в Керченский пролив.

До ближайшего кубанского берега вплавь всего-то 18–20 км, но добрались туда немногие. На берегу, на крошечном пятаке скопились десятки тысяч солдат. Кораблей для эвакуации не хватало, возле берега было столько убитых, что они даже плавали в вертикальном положении, стоя.

Время от времени на берегу рвались немецкие снаряды и мины, истребители на бреющем полете «поливали» корабли, лодки и скопления людей пулеметными очередями, сбрасывали бомбы. Все это постоянно освещалось немецкими осветительными ракетами, которые медленно спускались на парашютах.

Дедушка описывал, что его артиллерийскому зенитному дивизиону удалось выбраться только благодаря морякам, с которыми они плечом к плечу защищали старинную крепость Камыш-Бурун недалеко от Керчи. Силы были не равны, немцы напирали, все время обстреливали позиции из артиллерии и минометов, бомбили с воздуха. Укрыться было негде, от крепости остались только земляные валы.

Перед эвакуацией бойцы вывели из строя пушки, под покровом ночи вместе с моряками погрузились на огромную баржу, которую затем буксировал небольшой катер. Баржу бомбили, катер тоже неоднократно обстреливали, больше половины его команды были ранены или убиты. После каждого обстрела неуправляемый катерок болтался на волнах, но затем его снова заводили, и движение продолжалось. Страшная картина керченской переправы еще очень долго снилась дедушке.

После эвакуации из Керчи артдивизион отвели в Тамбовскую область на переформирование, тогда-то и прибыло пополнение, в том числе девушки-тамбовчанки, среди них была моя бабушка Анна Дмитриевна, в девичестве Живова. Она родилась 26 декабря 1924 года в селе Воронцовка Знаменского района Тамбовской области в семье колхозников. С началом войны ее мобилизовали на рытье противотанковых рвов в Орловской области, а затем призвали в армию.

Бабушка была разведчицей воздушных целей, днем и ночью в любую погоду стояла на посту с биноклем. Бабушка и дедушка участвовали в освобождении Киева, за что были награждены медалями. Победу дедушка встретил в звании лейтенанта.

После войны они приехали в Алма-Ату. Дедушка работал секретарем комитета комсомола на Алматинском заводе тяжелого машиностроения, затем в райкоме комсомола, обкоме партии, Центральном комитете Компартии Казахстана – инструктором, заместителем заведующего, заведующим отделом административных органов. Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР четырех созывов – 1963, 1967, 1971, 1975 годов.

В мае 1970 года Агей Евгеньевич Жданов был назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахской ССР. Об этом перед первым секретарем Компартии Динмухамедом Кунаевым ходатайствовал министр Шракбек Кабылбаев.

В этой должности в звании генерал-майора внут­ренней службы дедушка проработал 10 лет. Стоял у истоков создания трех учебных заведений – Карагандинской школы милиции, Алма-Атинского пожарно-технического училища и Чимкентской средней специальной школы по подготовке начальст­вующего состава. Принимал непосредственное участие в расследовании резонансных происшествий, преступлений и задержании преступников.

В своей книге Агей Евгеньевич описывает бунт заключенных в тюрьме Гурьева в 1972 году, массовые беспорядки в детской исправительной колонии в Алма-Ате летом 1973 года, так называемое карагандинское меховое дело в отношении шайки расхитителей, в которую входили не только работники мехового комбината, но и сотрудники ОБХСС и Высшей школы милиции.

К моменту выхода в отставку дедушка был наг­ражден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, несколькими почетными грамотами Казахской ССР, а также удостоен­ звания «Заслуженный работник МВД СССР». Затем еще в течение 13 лет он работал старшим преподавателем в Алма-Атинском филиале Карагандинской высшей школы МВД СССР, руководил ветеранской организацией Центрального аппарата министерства. Среди его учеников немало тех, кто впоследствии занимал высокие должности в системе органов внутренних дел.

Всего в жизни дедушка добился сам. Своими успехами он обязан трудолюбию, тяге к знаниям, организаторским способностям и умению выстраи­вать взаимоотношения с людьми.

Все, кому довелось служить под началом моего дедушки, отзываются о нем как о человеке высокой культуры, добром, обаятельном, неравнодушном и при этом принципиальном, ответственном, требовательном, но справедливом и заботливом руководителе. Многие учились у него выдержке, рассудительности, самокритичности.

Убеждена, что дедушка и бабушка сыграли очень важную роль в моем воспитании, становлении личности и характера, я благодарна им за это и с гордостью ношу свою фамилию!