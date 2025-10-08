С грядки на стол: астанчан приглашают на сельхозярмарку выходного дня

Сельское хозяйство,Столица
81
Дана Аменова
специальный корреспондент

Более 700 тонн продукции представят на прилавках аграрии Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 11 и 12 октября пройдет очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на столичный акимат

На ярмарке аграрии Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей представят разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов.

Товар реализуется напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

«Сельхозтоваропроизводители из двух регионов привезут в Астану более 700 тонн продукции, в том числе 390 тонн овощей, 170 тонн мяса и мясопродуктов, 160 тыс. яиц, 70 тонн меда, 30 тонн молочных продуктов, 16 тонн растительного масла, 14 тонн рыбы и порядка 10 тонн прочих продуктов питания. Жители и гости столицы смогут также насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов. Ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00», – говорится в публикации городской администрации.

Напомним, что в этом году ярмарки проводятся на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1.

Также для удобства жителей и гостей столицы к месту проведения мероприятия курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.

#Астана #выходные #сельхозярмарка

