С избирателем – лицом к лицу

Депутаты в регионах
Ольга Орлова

Продолжаются поездки парламентариев по регио­нам. Так, в Костанайской области прошло выездное заседание Президиума Национальной академии наук при Президенте РК на тему «Сильная региональная наука – сильный регион». В мероприятии приняли участие сенатор Парламента РК Сергей Карплюк, аким области, депутаты, руководители государственных органов, отечественные и зарубежные ученые, представители бизнеса и вузов. В центре обсуждения оказались ключевые направления развития региона, а именно: углубленная переработка сельскохозяйственной и животноводческой продукции, внедрение инноваций и цифровых технологий, экологическая устойчивость, подготовка кадров и укрепление научного потенциала.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

– Костанайская область обладает значительными аграрными и промышленными ресурсами, однако для раскрытия их потенциала требуется модернизация научной инфраструктуры и привлечение молодых исследователей. Это станет основой для формирования экономики знаний и повышения конкуренто­способности региона, – отметил сенатор Карплюк.

В рамках заседания прошли научно-инновационная выс­тавка, форсайт-сессия, а также открытие регионального форсайт-центра на базе Рудненского индустриального университета. Национальная академия наук и Фонд науки подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместные проекты и обмен опытом. По итогам встречи было принято решение подготовить аналитическую записку в адрес Правительства и совместно с акима­том области утвердить план действий по развитию науки и технологий в регионе, что, по мнению сенатора Сергея Карп­люка, станет важным шагом к устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни в Костанайской области.

В рамках обновления дорожно-транспортной инфраструктуры в Шымкенте на улице Момынова строится новый автомобильный путепровод над железной дорогой. С ходом его строительства ознакомился депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Болатбек Нажметдинулы. Он отметил, что этот проект не только упростит движение транспорта в городе, но и сократит пробки и повысит безопасность на дорогах. Он предусматривает возведение четырехполосного путепровода с пешеходной дорожкой и установкой светофоров. Строительство началось в ноябре 2024 года и на сегодня завершено на 50%. По словам подрядчика, работы идут по графику.

– Путепровод возводится в рамках предвыборной программы партии «Amanat» и является нашим прямым обещанием избирателям. Я был инициатором включения этого проекта в программу и способствовал выделению средств из республиканского бюджета для начала работ. Сегодня проект успешно реализуется, и я намерен лично контролировать его выполнение, – подчеркнул Болатбек Нажметдинулы.

Депутат Мажилиса, член фракции ОСДП Нурлан Ауесбаев принял участие в региональной конференции «Билік. Халық. Ынтымақ» в Костанайской области. Мероприятие было посвящено вопросам укрепления местного самоуправления, повышения качества государственных услуг и вовлечения граждан в процесс принятия решений. Кроме того, Нурлан Ауесбаев встретился с активистами первичной партийной организации микрорайона Аэропорт.

– Социальная поддержка, инфраструктура, жилье, образование и здравоохранение – эти вопросы по-прежнему волнуют население. Ни один голос не останется без внимания. Все обращения будут учтены, а пути решения мы проработаем совместно с соответствующими структурами, – отметил депутат.

Мажилисмен Самат Мусабаев проверил ход строительства газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене Мангистаус­кой области. Этот высокотехнологичный объект возводится в рамках предвыборной программы партии «Вместе с народом!». Стоимость проекта составляет 216,8 млрд тенге. Строительно-монтажные работы начались 3 марта этого года. Новый завод будет способен перерабатывать 900 млн кубометров природного и попутного газа в год. Это стратегически важный для страны объект. Реализация проекта запланирована к 2027 году.

– Действующий Казахский газоперерабатывающий завод в Жанаозене был открыт еще в 1973 году. Новый завод, строя­щийся с целью увеличения производственных мощностей, устранит дефицит сжиженного газа. Строительство должно вес­тись в строгом соответствии с требованиями и завершиться в установленные сроки. Мы будем постоянно контролировать ход выполнения этих работ, – отметил Самат Мусабаев.

