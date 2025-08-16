С избирателем – лицом к лицу
Ольга Орлова
Продолжаются поездки парламентариев по регионам. Так, в Костанайской области прошло выездное заседание Президиума Национальной академии наук при Президенте РК на тему «Сильная региональная наука – сильный регион». В мероприятии приняли участие сенатор Парламента РК Сергей Карплюк, аким области, депутаты, руководители государственных органов, отечественные и зарубежные ученые, представители бизнеса и вузов. В центре обсуждения оказались ключевые направления развития региона, а именно: углубленная переработка сельскохозяйственной и животноводческой продукции, внедрение инноваций и цифровых технологий, экологическая устойчивость, подготовка кадров и укрепление научного потенциала.