С мечтой о газе

Дышать темно

Сразу расставим точки над «i». Устькаменогорцам в теме газификации интересна не столько возможность сварить-пожарить на голубом огоньке, сколько отказаться от отопления углем. Если летом, когда зелено и пригревает солнышко, в городе дышится чуточку легче, то зимой в воздухе хоть топор вешай.

Из года в год областной центр Восточного Казахстана входит в пятерку городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы. Причины этого на поверхности. Во-первых, здесь действуют три гиганта цветной металлургии. Во-вторых, по дорогам ездит немало автохлама, а на автозаправках топливо еще того качества. В-третьих, работают две мощные ТЭЦ, несколько котельных и море печек частного сектора.

При этом, как подсчитали в региональном центре экологической безопасности (ЦЭБ), выхлопные газы и дым от частной застройки дают больше загрязняющих веществ, чем все металлургические производства!

В прошлом году после долгого безветрия, когда реально дышать было темно, горожане пожаловались в Правительство на поставки угля с большой зольностью и высоким содержанием серы. «Город расположен в котловине, вредные выбросы накапливаются, – написали устькаменогорцы в коллективном обращении на имя Премьер-министра. – Много жалоб на заболевания органов дыхания, ожоги горла, болеют дети. Высокий уровень онкологических заболеваний. По данным социологов, население ставит экологические проблемы на первое место среди причин, которые побуждают уезжать или думать о переезде».

Выходом из положения, по мнению устькаменогорцев, мог бы стать перевод областного центра на газ. Дивиденды очевидны. Только один из загрязняющих компонентов – диоксид серы – составляет около 8 тыс. тонн в год от двух угольных городских ТЭЦ. При сжигании же природного газа выбросы прак­тически нулевые.

– По экологическим критериям природный газ – наиболее оптимальное топливо, – пояснили в ЦЭБ. – В продуктах сгорания отсутствуют зола, копоть и такие канцерогены, как бензапирен. В США еще 25 лет назад подсчитали: при переводе тепловых электростанций с угля на газ образование смога сокращается на 50–70%. У нас в городе только частный сектор дает 14 тысяч тонн загрязняющих веществ. Переведи эти районы на газовое отопление – сразу станет легче дышать.

Дело – труба

Первым шагом для областного центра Восточного Казахстана, по словам директора ЦЭБ Геннадия Корешкова, могла бы стать модернизация общественного транспорта. Тем более что в местном акимате об автобусах и маршрутках на газе разговоры идут с десяток лет, если не больше. Дальше можно было бы построить городской газопровод и всю сопутствующую инфраструктуру. Правда, для этого, как резонно заметил эколог, требуется государственная программа.

Мы поинтересовались в регио­нальном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, рассматривается ли в принципе такая возможность. И получили однозначный отрицательный ответ.

…А ведь идея газопровода для двух городов и прилегающих райо­нов на востоке страны – вов­се не маниловщина. В 2014 году СМИ даже назвали примерный потенциал потребления голубого топлива – 1,8 млрд кубометров в год. Речь шла о возможном подключении к магистрали «Алтай», или, как сегодня ее называют, «Сила Сибири – 2».

По соглашению России с Китаем эта труба (на 30 млрд кубометров в год) должна пройти от месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе через Томскую область, Алтайский край, Республику Алтай и по перевалу Канас достичь территории Китая. Природное сырье предназначено для растущей экономики Синьцзян-Уйгурского автономного района Поднебес­ной. К 2014 году, когда проект по разным причинам был приос­тановлен, сооружение успели дотянуть до Рубцовска. Оттуда до границы с Восточным Казахстаном 25 км, до Семея – еще 67 км, до Усть-Каменогорска – 187. Согласитесь, в масштабах газопровода «Сарыарка», протяженность которого больше 1,5 тыс. км, это мелочь.

В прошлом году «Сила Сибири – 2» получила шанс на успешное завершение. Главы КНР и РФ дос­тигли об этом договоренности на полях Восточного экономического форума. Но одновременно шанс получил и Восточный Казахстан. Вероятно, сейчас самое время руководству области постучаться к соседям. Все обсудить вместе с профильным министерством, заключить соглашение. Как ранее подсчитали в управлении энергетики и ЖКХ, с помощью сибирского газа можно обеспечить топливом 118 населенных пунктов регио­на, охватить газоснабжением 64% населения.

– Вариант поставки природного газа в Семей и Усть-Каменогорск за счет ответвления от магистрали «Сила Сибири – 2» рассматривается в утвержденной Правительством генеральной схеме газификации Казахстана на 2015–2030 годы, – значится в коллективном обращении устькаменогорцев к главе казах­станского Правительства. – Надо только достигнуть соглашения с Российской Федерацией. Другой вариант – продолжение газопровода «Сарыарка» из Кызылор­динской области в столицу и оттуда до Усть-Каменогорска. В любом случае в связи с непрос­той экологической ситуацией проблему газификации региона и его областного центра нужно решать, причем безотлагательно.

Только на юг

Сейчас единственный район, которому открыты блага газификации, – Зайсанский. Краю, расположенному на юге Восточного Казахстана, повезло с недрами. Местное месторождение Сарыбулак с утвержденными запасами примерно в 5 млрд кубометров позволило вместе с китайскими инвесторами запустить магист­раль протяженностью 92,5 км до китайского Зимуная. Мощность трубы – 500 млн кубомет­ров в год. Половина потока (то есть 250 млн куб. м) в соответствии с межправительственным согла­шением – собственность Казахстана.

Зайсанцы сразу ухватились за такую возможность. Первый голубой огонек пришел в административный центр – Зайсан – в 2015 году. Цена за 1 кубометр – 11,2 тенге. Если раньше за зиму в среднем у одной семьи на уголь уходило 80–90 тыс. тенге, то газовое отопление оказалось на 40% дешевле. Плюс ни копоти, ни золы, ни ведер с углем, которые нужно таскать утром и вечером.

Помимо Зайсана, где построена внутригородская сеть длиной 105 км, проложены отводы общей протяженностью 118 км еще до 9 населенных пунктов (Карабулак, Кенсай, Кайнар, Айнабулак, Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал, Улкен-Каратал). У половины их жителей газ уже в домах. В текущем году начинается следующий этап – строительство магист­рали еще к 8 зайсанским селам. Как отметили в облуп­равлении энергетики и ЖКХ, центральное газоснабжение гарантировано для 3,5 тыс. домов.

Это не все. В перспективе планируется газифицировать десятки сел в соседних Тарбагатайском, Курчумском и Урджарском районах с общим охватом примерно 20 тыс. домов, или 85 тыс. человек. Много ли это? Как показали предварительные расчеты, по самому максимуму потребление достигнет 107–108 млн кубомет­ров. То есть меньше половины от разрешенного. Да и само подключение сел – процесс, мягко говоря, нескорый.

В облуправлении расписали порядок. Сначала разрабатывается технико-экономическое обоснование, направляется на государственную экспертизу, следом готовится проектно-сметная документация, которая также должна пройти госэкспертизу и океан согласований. Дальше подается бюджетная заявка на финансирование из республиканского или местного бюджета.

Причем голубой огонек – удовольствие не из дешевых. Например, только на разработку ПСД второго этапа в Зайсанском райо­не (8 сел) потребовалось 90 млн тенге. Сам проект предварительно оценивается в 1,6 млрд тенге.

На наш вопрос о возможности газификации Усть-Каменогорска и Семея за счет Сарыбулака в облуправлении дали категоричный ответ: такой вариант не рассматривается. «Приоритетное направление – газификация южных регионов Восточно-Казахстанской облас­ти», – заявили специалисты.

Государственный подход

В свое время Усть-Каменогорск имел солидную газовую инфраструктуру: сюда поставляли сжиженный газ, работали 145 газораспределительных установок, обслуживающих 680 много­квартирных домов. Сегодня по разным причинам от этого хозяйст­ва остались рожки да ножки. И мысль о его восстановлении – скорее из области фантастики.

Как подсчитали эксперты, можно размечтаться о поставках сжиженного газа с ближайшего Сарыбулакского месторож­дения, но эта история сама по себе затратная: потребуются создание специализированного транспортного предприятия, приобретение парка автомобилей, оборудования, подготовка специалистов… А еще придется заниматься инвентаризацией и ремонтом старых газораспределительных установок и строи­тельством новых. Затраты на одну газовую установку – больше 17 млн тенге. То есть это прожектерство чистой воды.

Тем не менее в областном цент­ре Восточного Казахстана ждут, что исполнительная власть решит проблему газоснабжения.

– Усть-Каменогорск – наверное, единственный крупный город в Казахстане, где жители прак­тически не пользуются в быту газом, – рассказали горожане в том же коллективном обращении. – Где раньше был газ, сегодня установлены электроплиты. В городе увеличилось потребление электроэнергии в бытовых целях. Этот фактор также способствует усугублению экологичес­ких проб­лем. В связи с тем, что Первый Президент Нурсултан Назарбаев инициировал масштабную газификацию страны, просим рассмотреть вопрос о строительстве газопровода до Усть-Каменогорска и других крупных городов и населенных пунктов области. Только переход на потребление газа в быту может значительно улучшить экологическую обстановку в Усть-Каменогорске и других городах и районах ВКО. Если же газ начнет использоваться в качестве топлива на ТЭЦ и других производствах, а также для автотранспорта, состояние воздуха кардинально улучшится. А значит, улучшится качество жизни людей.