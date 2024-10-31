В Казахстане раскрывается лишь пятая доля интернет-преступлений – МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года в Казахстане раскрыли всего 20% фактов интернет-мошенничества, сообщил замглава МВД Сакен Сарсенов на заседании в Сенате, передает Kazpravda.kz

Всего с начала года в стране зарегистрировали 15 905 уголовных дел по интернет-мошенничеству, раскрыли – 3 286. Потерпевшим вернули 1 млрд 400 млн тенге.

«Интернет-мошенничество составляет 47% от всех видов мошенничества. Совместно с Нацбанком и БВУ создан антифрод-центр в финансовой сфере, благодаря которому моментально блокируют подозрительные операции в банках второго уровня. С начала года мы заблокировали 5 000 инцидентов, в чёрный список внесли 835 дропперов. У них на счетах заблокировали больше 300 млн тенге», – рассказал заместитель министра.

Сарсенов отметил, что в основном мошеннические звонки и сообщения поступают из других стран. Есть специализированные колл-центры, которые направлены исключительно на Казахстан.