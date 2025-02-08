С начала года в Казахстане заблокировано более 1,2 тыс. наркосайтов

Министерство внутренних дел продолжает работу по принципу «Закон и Порядок», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

«За январь выявлено более 700 наркоправонарушений. Заблокировано 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт. Удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках», - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

По его словам, зарегистрировано 274 наркопреступления, среди которых 180 фактов сбыта, 64 факта рекламы наркотиков через интернет, 3 факта контрабанды, 16 фактов культивирования наркотических растений.

Ликвидировано 9 организованных преступных групп и 3 наркопритона. Пресечена деятельность 17 нарколабораторий.

С начала года изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг синтетики, а также 5 тонн прекурсоров. Работа в данном направлении продолжается.