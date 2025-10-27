С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане

В этом году в забеге приняли участие более 3 000 спортсменов-любителей и профессионалов, пробежав по улицам древнего города, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Марафон побил рекорд по количеству иностранных участников — в нем приняли участие 365 спортсменов из разных стран мира, и включал забеги на 42,2 км, 21,1 км, 10 км, скандинавскую ходьбу на 10 км и детский забег на 3 км. Результаты забега признаются на международном уровне сертификатами World Athletics и AIMS.

Бегун Андрей Петров преодолел дистанцию 42,2 км за 2:16:58 среди мужчин, побив предыдущий лучший результат. Среди женщин первой финишировала Екатерина Тунгускова со временем 2:40:45, а Алишер Ахматалиев установил личный и гоночный рекорды на дистанции 10 км со временем 30:31. Таким образом, марафон этого года запомнился тремя новыми рекордами.

Большинство участников приехали из городов Казахстана. Самой возрастной спортсменкой стала 91-летняя Салиха Зигангерова. Наибольшее количество иностранных участников было из Кыргызстана, Узбекистана и России. Кроме того, в марафоне приняли участие спортсмены из Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Северной и Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

В этом году Туркестанский марафон впервые стал частью Тюркского альянса длинных забегов (ТАД). Это серия соревнований по бегу на длинные дистанции в тюркских государствах. 35 марафонцев Альянса принимают участие в забеге в Туркестане, продолжая свой беговой путь в тюркском мире. Спортсмены, участвовавшие в пяти этапах в рамках ТАД, получат специальную награду и памятную медаль.


 

