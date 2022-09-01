С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.

Кто покроет затраты?

Теперь порядка 100 млн тенге в год они должны оплачивать компании, обеспечивающей функционирование соответствую­щей системы.

По словам предпринимателей, предусмотрена формула подсчета субсидий и затрат на перевозку пассажиров, но она не учитывает затраты на оплату услуг оператора по электронному билетированию.

Этот вопрос на площадке региональной палаты предпринимателей представители компаний-пассажироперевозчиков озвучили мажилисмену Аманжану Жамалову, который пообещал поднять его перед министром индустрии и инфраструктурного развития.

Западноказахстанские бизнесмены говорили и о необходимости разработки программы по импортозамещению для отечественных компаний, ориентированных на оказание медико-социальных услуг. Так, у местного предприятия, изготавливающего протезы, сегодня нет возможности участвовать в госзакупках, поскольку оно столкнулось с постоянными задержками по поставкам материалов из-за рубежа.