С почтением к наследию Абая

Для этого на площади его имени, где установлен самый крупный памятник великому казахскому поэту, просветителю и мыслителю, собрался хор из более чем семи тысяч исполнителей. Артисты Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова, студенты Музыкального колледжа им. П. Чайковского и Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, известные вокалисты и горожане, облаченные в национальные одежды, исполнили знаменитые песни Абая «Көзімнің қарасы» и «Желсіз түнде жарық ай». Массовое мероприятие стало самым заметным моментом в программе NauryzFest.

Все выходные дни на площади имени Абая происходили события, представляющие грани культурного наследия древнего народа. Точками притяжения стали три инсталляции. В юрте «Рухани мұра» выставлялись копии народных инструментов знаменитых казахских музыкантов. Юрта «Алматыға саяхат» демонстрировала природные и культурные достопримечательнос­ти мегаполиса. «Инновациялық киіз үй» – это проект юрты-трансформера, собирающейся за считаные минуты.