Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии в Акорде, где поздравил работников энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz
Глава государства акцентировал внимание на том, что в настоящее время весь мир переживает период кардинальных перемен. Он указал на стратегическую значимость решения о начале строительства атомной станции, отметив, что в перспективе это коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.
– Строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, безусловно, усилит энергетический потенциал Казахстана, в то же время будет способствовать возникновению новых компетенций в такой важной сфере, как ядерная энергетика. Появление на энергетической карте Казахстана атомных станций будет означать переход нашей страны на качественно новый уровень экономического развития. Очевидно, что масштабные глобальные преобразования окажут влияние на энергетическую отрасль. В мире разворачивается острая конкуренция за энергетические ресурсы. Мы должны соответствовать новым требованиям. Государству предстоит подготовить новое поколение специалистов-энергетиков и наращивать потенциал отрасли, – отметил Касым-Жомарт Токаев.