Ваш браузер не поддерживает видео.

Видео сгенерировано нейросетью Midjourney

Глава государства акцентировал внимание на том, что в настоящее время весь мир переживает период кардинальных перемен. Он указал на стратегическую значимость решения о начале строительства атомной станции, отметив, что в перспективе это коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.