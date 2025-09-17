С прицелом на зимнюю Олимпиаду Спорт 17 сентября 2025 г. 4:44 2 Абзал Камбар В Астане в ледовом дворце «Алау» прошел чемпионат Казахстана по шорт-треку. В соревнованиях приняли участие 73 спортсмена из девяти регионов страны. По итогам первенства была сформирована национальная сборная, в которую вошли шесть мужчин и пять женщин. Итак, нашу страну на международных состязаниях будут представлять Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали, Абзал Ажгалиев, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко, а также Малика Ермек, Ольга Тихонова, Яна Хан, Алина Ажгалиева и Кумаркан Зейнеп. Они будут выступать на этапах мирового тура ISU (ISU Short Track World Tour). Календарь международных соревнований для шорт-трекистов следующий: 9–12 и 16–19 октября пройдут старты в Монреале (Канада), 20–23 ноября – в Гданьске (Польша) и 27–30 ноября – в Дордрехте (Нидерланды). Отметим, что предстоящие четыре этапа мирового тура ISU являются лицензионными соревнованиями для отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии. #Спорт #чемпионат #шорт-трек