В соревнованиях приняли участие 73 спортсмена из девяти регионов страны. По итогам первенства была сформирована национальная сборная, в которую вошли шесть мужчин и пять женщин. Итак, нашу страну на международных состязаниях будут представлять Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали, Абзал Ажгалиев, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко, а также Малика Ермек, Ольга Тихонова, Яна Хан, Алина Ажгалиева и Кумаркан Зейнеп. Они будут выступать на этапах мирового тура ISU (ISU Short Track World Tour).

Календарь международных соревнований для шорт-трекистов следую­щий: 9–12 и 16–19 октября пройдут старты в Монреале (Канада), 20–23 нояб­ря – в Гданьске (Польша) и 27–30 ноября – в Дордрехте (Нидерланды). Отметим, что предстоящие четыре этапа мирового тура ISU являются лицензионными соревнованиями для отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии.