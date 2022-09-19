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С санкции суда
Валентина Мелехова, Костанайская область

Руководитель лесхоза, ставшего очагом крупного возгорания в регионе, взят под стражу.

Арест Асгата Жакашева санк­ционировал суд в минувшую среду, 13 сентября 2022 года, как раз в тот день, когда прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» по фактам злоупотреблений долж­ностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Тогда глава лесхоза был водворен в изолятор временного содержания. А спустя пару дней, 15 сентября, с санкции суда Жакашев был взят под стражу.

«Расследование продолжается, иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Респуб­лики Казахстан, разглашению не подлежит», – сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Напомним, пожар, который не могли потушить в течение десяти дней в Аулиекольском районе Костанайской области, стал самым крупным в этом году в Казахстане. А начался он с возгорания деревьев и сухой травы на территории Басаманского лесничества, которое из-за штормовых порывов ветра перекинулось на Семиозерное лесничество. В результате пожара сгорел 91 жилой дом, погиб один человек и тысячи животных, уничтожено порядка 40 тыс га леса.

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