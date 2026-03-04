С соблюдением законности и открытости Референдум 4 марта 2026 г. 7:00 10 Ася Петрова Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров провел встречу с главой Миссии по оценке референдума БДИПЧ⁄ОБСЕ Дугласом Брюсом Уэйком. фото пресс-службы ЦКР Нурлан Абдиров представил подробную информацию о подготовке и ходе проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, в соответствии с национальным избирательным законодательством и утвержденным Календарным планом. Отмечено, что территориальные и участковые комиссии в своей деятельности обеспечивают неукоснительное соблюдение законности и открытость. Отдельно подчеркнута работа по созданию доступной и инклюзивной среды. – Вопросы обеспечения доступности находятся на постоянном контроле и регулярно рассматриваются на заседаниях рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при ЦИК РК. Реализуется комплекс мер – от мониторинга участков с участием НПО до подготовки членов комиссий и внедрения современных технологических решений, при этом все применяемые инструменты проходят обязательную экспертизу и соответствуют установленным требованиям, – подчеркнул глава ЦКР. На участках референдума предусмотрены использование трафаретов к бюллетеням для голосования со шрифтом Брайля, информационные стенды, размещенные на высоте, удобной для граждан, использующих кресла-коляски, с применением крупного шрифта. Также оборудованы адаптированные кабины для лиц, использующих кресла-коляски. Особенностью текущей кампании является то, что на каждом участке референдума будет доступна не только текстовая, но и аудиоверсия проекта новой Конституции Республики Казахстан на казахском и русском языках. Информирование населения осуществляется через различные каналы коммуникации. Гражданам вручаются именные пригласительные билеты с QR-кодом, содержащим информацию о референдуме. В день голосования будут функционировать два онлайн-сервиса: по проверке наличия граждан в списках голосующих и по временной регистрации. По итогам встречи Дуглас Брюс Уэйк выразил благодарность Нурлану Абдирову за предоставленную подробную информацию и проинформировал о планах дальнейшей деятельности миссии. #референдум #ЦКР #Нурлан Абдиров