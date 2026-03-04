Нурлан Абдиров представил подробную информацию о подготовке и ходе проведения респуб­ликанского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, в соответствии с национальным избирательным законодательством и утвержденным Календарным планом. Отмечено, что территориальные и участковые комиссии в своей деятельности обеспечивают неукоснительное соблюдение законности и открытость. Отдельно подчеркнута работа по созданию доступной и инклюзивной среды.

– Вопросы обеспечения доступности находятся на постоянном контроле и регулярно рассматриваются на заседаниях рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при ЦИК РК. Реализуется комплекс мер – от мониторинга участков с участием НПО до подготовки членов комиссий и внедрения современных технологических решений, при этом все применяемые инструменты проходят обязательную экспертизу и соответствуют установленным требованиям, – подчеркнул глава ЦКР.

На участках референдума предусмотрены использование трафаретов к бюллете­ням для голосования со шрифтом Брайля, информа­ционные стенды, размещенные на высоте, удобной для граждан, использующих кресла-коляски, с применением крупного шрифта. Также оборудованы адаптированные кабины для лиц, использующих крес­ла-коляски. Особенностью текущей кампании является то, что на каждом участке референдума будет доступна не только текстовая, но и аудиоверсия проекта новой Конституции Республики Казахстан на казахском и русском языках.

Информирование населения осуществляется через различные каналы коммуникации. Гражданам вручаются именные пригласительные билеты с QR-кодом, содержащим информацию о референдуме. В день голосования будут функционировать два онлайн-сервиса: по проверке наличия граждан в списках голосующих и по временной регистрации.

По итогам встречи ­Дуглас Брюс Уэйк выразил благодарность Нурлану ­Абдирову за предоставленную подробную информацию и проинформировал о планах дальнейшей деятельности миссии.