С соблюдением законности и открытости

Референдум
10
Ася Петрова

Председатель Центральной комиссии референдума ­Нурлан Абдиров провел встречу с главой Миссии по оценке референдума БДИПЧ⁄ОБСЕ Дугласом Брюсом Уэйком.

фото пресс-службы ЦКР

Нурлан Абдиров представил подробную информацию о подготовке и ходе проведения респуб­ликанского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, в соответствии с национальным избирательным законодательством и утвержденным Календарным планом. Отмечено, что территориальные и участковые комиссии в своей деятельности обеспечивают неукоснительное соблюдение законности и открытость. Отдельно подчеркнута работа по созданию доступной и инклюзивной среды.

– Вопросы обеспечения доступности находятся на постоянном контроле и регулярно рассматриваются на заседаниях рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при ЦИК РК. Реализуется комплекс мер – от мониторинга участков с участием НПО до подготовки членов комиссий и внедрения современных технологических решений, при этом все применяемые инструменты проходят обязательную экспертизу и соответствуют установленным требованиям, – подчеркнул глава ЦКР.

На участках референдума предусмотрены использование трафаретов к бюллете­ням для голосования со шрифтом Брайля, информа­ционные стенды, размещенные на высоте, удобной для граждан, использующих кресла-коляски, с применением крупного шрифта. Также оборудованы адаптированные кабины для лиц, использующих крес­ла-коляски. Особенностью текущей кампании является то, что на каждом участке референдума будет доступна не только текстовая, но и аудиоверсия проекта новой Конституции Республики Казахстан на казахском и русском языках.

Информирование населения осуществляется через различные каналы коммуникации. Гражданам вручаются именные пригласительные билеты с QR-кодом, содержащим информацию о референдуме. В день голосования будут функционировать два онлайн-сервиса: по проверке наличия граждан в списках голосующих и по временной регистрации.

По итогам встречи ­Дуглас Брюс Уэйк выразил благодарность Нурлану ­Абдирову за предоставленную подробную информацию и проинформировал о планах дальнейшей деятельности миссии.

#референдум #ЦКР #­Нурлан Абдиров

Популярное

Все
Одиннадцать медалей из Софии
Жизнь на жайляу
Рекордный полет Ильи
Мечи на службе милосердия
AI-агенты и новые технологии в промышленности
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
На пороге судьбоносных перемен
Воля народа – главный постулат
К новой архитектуре доверия
Дроны выявляют нарушителей
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Армия открыла двери в вузы
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
Драмы в стартовых поединках
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

Председатель Сената: Референдум – это исторический этап в р…
Как можно проголосовать на референдуме не по месту своей ре…
Новые подходы к гендерной и семейной политике
Высокий уровень общественной поддержки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]