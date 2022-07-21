С учетом стандартов GRI

КПО опубликован отчет об устойчивом развитии за 2021 год.

Это четырнадцатый по счету годовой отчет компании в данной сфере, являющийся инструментом информирования общественности о работе Карачаганакского месторождения и его влиянии на окружающую среду, на жизнь местного населения и экономику Западно-Казахстанского региона.

Данный документ подготовлен в соответствии с требованиями стандартов GRI, являющихся эталонными в области отчетности по устойчивому развитию.

«Будучи крупнейшим предприятием в регионе, КПО осознает, что ее работа затрагивает интересы различных сторон, что налагает ответственность за то, как мы должны вести бизнес. Доверие и прозрачность в отношениях со стейкхолдерами являются ключом к достижению целей в области устойчивого развития. Лидерство, инновации и сотрудничество остаются нашими основными движущими силами на этом пути», – сказал генеральный директор КПО Джанкарло Рую.

Ознакомиться с отчетом КПО об устойчивом развитии за 2021 год можно на вебсайте по ссылке: https:⁄⁄kpo.kz⁄ru⁄ustoichivoe-razvitie или в разделе «Устойчивое развитие».