С уважением к памяти предков

Фото: скриншот видео ЦОКа Мангистауской области

В областном центре намерены обозначить и сохранить территорию предполагаемого исторического кладбища «Қолтық әулие», которое, по мнению археологов и краеведов, существовало здесь еще в конце XIX – начале XX века. Поводом для нового витка обсуждений стали видеоролики, опубликованные в социальных сетях. На кадрах жители обратили внимание на небольшое возвышение в микрорайоне 4А, внешне напоминающее старинное захоронение.

Интерес к загадочному месту возник не случайно. Горожане вспомнили историю с обнаружением человеческих останков на стадионе «Каспий», а также события 2022 года, когда на этой же территории была найдена человеческая тазовая кость. Тогда полиция провела проверку, однако других останков обнаружено не было, в связи с чем материалы дела были переданы в архив.

Сегодня специалисты считают, что речь может идти о гораздо более масштабном историческом объек­те, чем предполагалось ранее. Историк и краевед Нурлан Кулбай рассказывает, что сведения о старом кладбище сохранились благодаря воспоминаниям первостроителей города и местных жителей. По их словам, еще до появления Актау на этой территории находился аул, известный как Аккольский, или Акмуринский. Были колодцы, хозяйственные постройки и, естественно, рядом место захоронений.

По словам исследователя, кладбище располагалось со стороны мыса за нынешним зданием «Тенгиз» и насчитывало несколько десятков надгробий.

– Хотя точное местоположение кладбища сегодня установить сложно, народная память сохранила сведения о нем. Здесь находилось около 50–60 надгробных памятников. В археологических отчетах я лично видел изображения древних курганов и насыпей, существовавших на этой территории, – рассказал Нурлан Кулбай.

По его словам, судьба кладбища оказалась типичной для периода активного строительства города. В 1960–1970-х годах, когда началось освоение полуострова и возведение нового промышленного центра, многие исторические объекты оказались под бульдозерами.

Именно тогда старое кладбище было фактически уничтожено во время строительных работ. Слова краеведа подтверждает известный археолог Андрей Астафьев, который видел кладбище собственными глазами еще в начале 1970-х годов. По его воспоминаниям, оно было сравнительно небольшим и насчитывало около 15–20 захоронений. Судя по типу надгробий, оно возникло в конце XIX века и использовалось вплоть до первых десятилетий советской власти.

– Кладбище «Қолтық әулие» находилось тогда еще на территории города Шевченко. Я видел его в первой половине 1970-х годов. Уже позже не мог точно определить его местонахождение. Скорее всего, во второй половине десятилетия оно было полностью снесено для дальнейшего освоения территории, – рассказал археолог.

По мнению ученого, сегодня определить точное расположение захоронений можно только путем серьезной научной работы – сопоставления старых топографических карт с современной планировкой города и проведения специальных исследований.

Еще одним важным доказательством существования кладбища стали архивные фотографии известного актауского фотографа Виктора Малюка. В те годы он увлекался фотосъемкой и случайно запечатлел участки побережья, которые спустя десятилетия приобрели историческую ценность.

– Действительно, там были захоронения. Казахские и туркменские могилы. К сожалению, сохранилось немногое, но мне повезло сохранить фотографии того периода. Сейчас, поднимая архивы, я нашел снимки, которые подтверждают: именно на этом обрыве находились старые могильники, – говорит Виктор Малюк.

Фотографии, свидетельства очевидцев, архивные материалы и находки человеческих останков в разные годы позволили специалистам сделать важный вывод: место требует особого отношения и дальнейшего изучения.

По словам Нурлана Кулбая, даже если точные границы кладбища пока не определены, сам факт его существования уже можно считать доказанным. Поэтому историки предлагают огородить участок либо установить памятный знак, который будет напоминать горожанам и туристам о том, что когда-то здесь находилось старинное кладбище.

– Согласно нашим традициям, священные места нельзя застраивать, уничтожать или использовать в иных целях. Мы считаем правильным обозначить эту территорию и сохранить память о ней для будущих поколений, – отметил краевед.

Особую актуальность вопросу придает тот факт, что речь идет об одном из немногих материальных свидетельств жизни людей на мес­те современного Актау до начала масштабного строительства города.

История полуострова насчитывает тысячи лет, однако многие объекты были утрачены в советское время. Сегодня специалисты все чаще говорят о необходимости бережнее относиться к сохранившимся историческим следам, даже если они представлены лишь архивными фотографиями, воспоминаниями старожилов и отдельными археологическими находками.

Археолог Андрей Астафьев убеж­ден, что окончательную точку в воп­росе может поставить только комп­лексное исследование территории. Оно позволит не только уточнить местоположение кладбища, но и восстановить еще одну малоизвестную страницу в истории города.

Если планы историков будут реали­зованы, на карте Актау может появиться новый памятный объект – место, напоминающее о людях, которые жили на берегу Каспия задолго до появления современных микрорайонов, проспектов и высотных домов. Для молодого города, история которого зачастую ассоциируется лишь с эпохой нефтяного освоения Мангистау, это может стать важным шагом к сохранению собственной исторической памяти.