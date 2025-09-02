Знаменитая спортсменка заключила контракт с клубом «Астана»
Радостную новость 28-летняя волейболистка подтвердила, опубликовав в своем аккаунте в Instagram фотографию в новой форме столичного клуба, сообщает Kazpravda.kz
Подпись под снимком гласит: «Сезон 2025-2026 в клубе «Астана».
Этот пост мгновенно собрал тысячи лайков и комментариев, выражающих восторг и поддержку. Возвращение знаменитой волейболистки в казахстанский спорт вызывает у болельщиков огромные ожидания.
До этого она играла за границей, в том числе в Японии, ОАЭ и Индонезии, где стала чемпионкой Арабской лиги.
Новый этап в карьере девушки совпал с переменами в личной жизни, так как недавно Сабина Алтынбекова объявила о разводе с мужем, бизнесменом Саятом Салманулы.