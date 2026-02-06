Запрет на въезд в Россию на 50 лет установлен казахстанскому комику Нурлану Сабурову. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передает Kazpravda.kz

Фото: ТАСС

"Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Сабуров находится в аэропорту Внуково, а решение о запрете принято 30 января.

Такое решение приняли из-за критики СВО, а также нарушения налогового и миграционного законодательства.

"Предварительно установлено, что Сабуров пытался легализовать доход через посредников", - добавил он.

В мае 2025 года Сабуров был оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение сроков пребывания в России.