Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Россия
93
Айман Аманжолова
корреспондент

Запрет на въезд в Россию на 50 лет установлен казахстанскому комику Нурлану Сабурову. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передает Kazpravda.kz

Фото: ТАСС

"Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Сабуров находится в аэропорту Внуково, а решение о запрете принято 30 января.

Такое решение приняли из-за критики СВО, а также нарушения налогового и миграционного законодательства.

"Предварительно установлено, что Сабуров пытался легализовать доход через посредников", - добавил он.

В мае 2025 года Сабуров был оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение сроков пребывания в России.

#запрет #въезд #Сабуров

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
Обеспечивая практическую направленность реформ
Большие возможности и востребованный потенциал
Безопасность, здоровье, образование
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Для достижения взаимовыгодных результатов
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Астана принимает Кубок Дэвиса
Перестановки в полиции Шымкента
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Новый этап конституционных реформ
Кошкина любовь
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

В России проверка психического здоровья станет частью медос…
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
В России упал истребитель Су-30
Президенты Казахстана и России посетили Гала-концерт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]