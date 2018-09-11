Экономика
Сагинтаев акимам и министрам – "Кто не освоил деньги – заберем, не обижайтесь"
Анастасия Прилепская
Не выделять дополнительные средства министерствам и акиматам, которые допускают неосвоение средств, а оставшиеся суммы при пересмотре бюджета распределить между теми ведомствами, которым нужны деньги, поручил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Даю поручение Министерству финансов - сегодня аким Алматы и руководители других регионов говорят о сэкономленных средствах. Жумагалиева (вице-Премьера Аскара Жумагалиева – прим. автора) прошу обратить внимание. У них есть средства, поэтому, никаких дополнительных денег, пусть осваивают выделенные", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он высказал резкую критику работы ряда министерств и акиматов регионов, которые не укладываются в срок по освоению бюджетных средств. В частности, Премьер-министр подчеркнул, что самое больше неосвоение – 15,4 млрд тенге - допущено Министерством обороны, также Министерством культуры и спорта не освоено 11,1 млрд тенге, Минсельхозом - 10,9 млрд тенге.

Премьер сообщил, что поддерживает предложение экс-министра финансов РК Бахыта Султанова о том, чтобы при повторном рассмотрении бюджета перераспределить средства министерств и ведомств, которые их не освоили. Деньги будут перенаправляться в пользу регионов и министерств, которым необходимо дополнительное финансирование.

"Все вы говорите, что нет проблем, но нужно своевременное освоение. Когда выделяются деньги из бюджета, все адиминистраторы обещают освоить вовремя и просят выделить деньги. А потом начинается - закупщики, поставщики, подрядчики. Те, кто не освоит, при повторном рассмотрении бюджета мы заберем у вас эти деньги, не обижайтесь", - резюмировал Бакытжан Сагинтаев.

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