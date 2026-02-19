«Прием начался 1 октяб­ря. В первые десять дней поступило около двух тысяч тонн свек­лы, далее объемы стабильно увеличивались. Такой порядок оказался удобным как для фермеров, так и для завода», – отметил директор завода Алтынбек Абатов. По его словам, в минувшем сезоне удалось снизить транспортные расходы, избежать длительных очередей и своевременно произвести расчеты с поставщиками.

В новом сезоне предприя­тие планирует принять 300 тыс. тонн сахарной свек­лы. Хозяйства уже подали заказы на выдачу гибридных семян, их раздача нач­нется в марте. Кроме того, до октября будет установлено новое лабораторное оборудование.

В этом году изменится порядок оплаты семян, предоставляемых заводом аграриям: будет введена 40-процентная предоплата за них. Хозяйства, впервые выращивающие свеклу, должны оплатить все 100%. Эти меры направлены на повышение дисциплины и стабильность работы отрасли, подчеркивают на заводе.