Сакральный Туркестан и преемственность поколений

Президент
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Сагимбаева Баян
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Касым-Жомарт Токаев отметил статус и значение Туркестана на заседании Национального курултая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента. 

Фото: t.me/Aqorda

"На протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства. Здесь располагались ставки многих наших ханов, правивших бескрайними степными просторами. Отсюда вершили правосудие и призывали народ к единению наши мудрые бии. Все это подчеркивает централизованный характер и глубокие корни нашей государственности.

Династия ханов от Жошы до Кенесары более шести столетий правила в Великой степи. Таких примеров очень мало в мировой истории. Сейчас мы находимся вблизи городища Культобе и неподалеку от местности Ордабасы, которую Абиш Кекильбаев называл "Каабой казахского духа". Именно в таких знаковых местах множество раз собирались представители нашей нации для принятия мудрых, взвешенных решений, определявших будущее страны в узловые моменты истории.
Народ поддерживал их, вверяя судьбу страны в руки своих лучших сынов. Таким образом, будучи едиными, мы успешно противостояли всем внешним вызовам и угрозам. Сакральный Туркестан, являющийся оплотом единства народа и целостности страны, будет выполнять эту высокую миссию и далее. Это накладывает особую ответственность на руководителей данного региона.

Сколько бы эпох не сменилось, преемственность поколений не нарушится. Нынешнее заседание Национального курултая особенное по форме и глубокое по содержанию. Со вчерашнего дня здесь обсуждался ряд важных тем. Члены Национального курултая в интересных и всесторонних дискуссиях с членами Правительства по многим вопросам высказали свои позиции, выдвинули новые инициативы. Администрация Президента детально изучит все конструктивные предложения и подготовит по ним общее концептуальное видение", - сказал Токаев.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Туркестан #курултай

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