Сам себя уличил

Закон и Порядок
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Ксения Денисова

Десять суток ареста получил мужчина за злую шутку, которую он разместил на странице в популярной соцсети.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сюжет ролика был записан на одной из улиц Алматы. Пара молодых людей подошла к женщинам в спецодежде и с метлами в руках, затем к ногам дворников полетел мусор, сопровождали эти действия оскорбительная брань и грубые насмешки. Последней сценой видеозаписи стало признание, что парень и девушка разыграли пранк, за что они извинились и предложили оскорбленным работницам деньги.

Ролик завирусился в Сети и получил множество негативных отзывов и критики пользователей. Главным поводом для осуж­дения неприемлемого контента стал оскорбительный выпад в отношении человека труда и женщины. В итоге скандальный материал оказался в распоряжении сотрудников полиции, и там установили личность «героев» представления. Дело было возбуждено по факту мелкого хулиганства. Суд признал эти обвинения обоснованными и вынес наказание за административное правонарушение обоим участникам некрасивой истории. Мужчина подвергся административному аресту.

В городском департаменте полиции, комментируя проступок, подчеркнули, что так называемый пранк, или розыгрыш, не может оправдать противоправные действия. Закон в одинаковой мере применяется к нарушителям, независимо от того, осознавали ли они меру ответственности за свои действия. Полицейские выразили надежду, что случай с незадачливыми пранкерами послужит уроком таким же собирателям лайков.

#полиция #Алматы #наказание #пранк

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