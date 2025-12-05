Самоделкина стала седьмой в короткой программе на турнире в Хорватии
Представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила в короткой программе на международном турнире в Загребе (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
За свое выступление казахстанская фигуристка получила от судей 52.28 балла. Этот результат позволил ей занять промежуточное седьмое место.
Первой в короткой программе стала Брэди Тэннел (США) - 62.80.
Нина Пинзароне из Бельгии показала второй результат - 61.30.
Лиа Серна (Франция) финишировала третьей - 60.75 балла.