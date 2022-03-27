Причину возврата пассажирского самолета, выполнявшего рейс Нур-Султан – Алматы, в аэропорт Нур-Султана назвали в авиакомпании Air Astana, сообщает Kazpravda.kz.

"На борту Airbus А321, выполнявшем рейс КС 622 по направлению Нур-Султан – Алматы, сработало оповещение об отказе одного из клапанов воздушного запуска двигателя, который в нормальных условиях применяется на земле. Для устранения данного сигнала, согласно инструкции, экипаж отключил отбор воздуха для системы кондиционирования. Начав снижение самолета, экипаж запустил вспомогательную силовую установку и подключил резервный отбор воздуха для системы кондиционирования. В процессе снижения разгерметизации салона не было, применение кислородных масок не потребовалось", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж информировал пассажиров о возврате борта в аэропорт вылета. Посадка была произведена в штатном режиме. Пассажиры вылетели по маршруту на другом воздушном судне в 12:15 по местному времени.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт Нур-Султана после вылета.