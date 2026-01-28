Фото: областной акимат

С июня по август этого года будет запущен ежедневный авиарейс по маршруту Астана – Балхаш – Астана. Полёты будет выполнять авиакомпания QAZAQ Air, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Для рейсов задействуют воздушные суда Bombardier Q-400 вместимостью от 78 до 86 пассажиров. Стоимость билета составит 16 000 тенге в одну сторону. Точное расписание рейсов будет объявлено дополнительно.

Кроме того, в настоящее время проводится конкурс по определению авиакомпании для выполнения рейсов по маршруту Алматы – Балхаш – Алматы.

Организатор авиасообщения – Минтранспорта РК.