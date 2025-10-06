Самолеты станут чаще летать из Казахстана в ОАЭ

109
Дана Аменова
специальный корреспондент

Теперь из Актау в один из самых ярких городов мира всего за 3,5 часа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Fly Arystan с 29 ноября запустила прямой рейс Актау – Дубай – Актау, сообщает Kazpravda.kz 

В соцсетях лоукостера сказано, что полеты на начальном этапе будут осуществляться один в раз неделю – по субботам.  

Дополнительные рейсы по вторникам в зимние каникулы (16.12 - 06.01) и весенние праздники (10.03 - 24.03). 

Стоимость билетов – от 63 000 тенге.

Напомним, авиакомпания SCAT Airlines запустит прямое авиасообщение между двумя странами весной 2026 года. 

#ОАЭ #полеты #самолеты #Минтранспорта

