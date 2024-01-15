Самоподжог совершил житель Атырауской области
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Полиция начала уголовное расследование после данного инцидента, передает корреспондент Kazpravda.kz
13 января на канал 102 Макатского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов в поселке Доссор житель района 1961 года рождения совершил самоподжог.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", – отметили в ДП.
Установлено, что пострадавший получил 70% ожогов тела и доставлен в Атыраускую областную больницу, добавили в полиции.