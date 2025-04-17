Самородок казахской степи

История
12
Анастасия Михайлова

Сегодня ученые занимаются изучением биографии и трудов Оразмаганбета Турмаганбетулы

Фото из личного архива

Оразмаганбет Турмаганбетулы родился в 1882 году в Мангистауской области и считается первым ученым-геологом, который вместе с русскими коллегами участвовал в геолого-исследовательских работах в Прикаспийском регионе.

Его детство и годы учебы прошли в селе Кызылсу (ныне упраздненное). Судя по некоторым источникам, его прадед упорно боролся за то, чтобы родная земля не оказалась в руках иноземцев, и погиб, а дед считался провидцем. Отец Оразмаганбета – Турмаганбет был известным деятелем не только в родных краях, но и в религиозных кругах Центральной Азии. О самом же Оразмаганбете, ходила молва, что он был не просто геологом, искавшим руду, но и просветителем, целителем, истинно религиозным человеком, известным своими знаниями и умениями.

Высшее образование Оразмаганбет Турмаганбетулы получил в Индии, в Бомбее. Специальность инженера-геолога он выбрал по совету отца, который в то время дружил с русским геологом, палеонтологом Николаем Андрусовым. Последний посещал Мангистаускую область для изучения недр Прикаспийского края. Спустя годы ученик Андрусова – Михаил Баярунас и Оразмаганбет Турмаганбетулы будут коллегами и друзьями. Политическая и социально-экономическая ситуация в 20–30-х годах прошлого столетия не позволяла степному казаху заниматься геологоразведочными работами самостоятельно в полной мере, однако в тандеме с русской группой исследователей он внес колоссальный вклад в изучение месторождений родного края, в частности, в районе Карабугаза.

Первый ученик М. В. Баярунаса Николай Луппов писал: «В 1928 году я, 24-летний студент, работал прорабом в геологическом отряде Михаила Викентьевича Баярунаса. Мы находились в Мангыстау. Из Форт-Александровский (ныне город Форт-Шевченко) направились в сторону Каратау. Сделали привал в Кызылсу. К нам подошел безбородый мужчина среднего роста, средних лет. Он оказался весьма разговорчивым и русским языком владел в совершенстве. Это был Оразмаганбет Турмаганбетулы.

Узнав, что в его местность направляется группа ученых, пригласил в гости. За чашкой чая хозяин рассказал о богатстве недр полуострова. Во время беседы показал нам книги, привезенные из Индии и написанные на арабском языке. Были и другие труды, авторы которых мне не известны. Мы гостили на протяжении нескольких дней. О. Турмаганбетулы поделился своими открытиями, а в беседах с М. В. Баярунасом говорил о месторождениях, которые были нанесены на карту…»

Не это ли доказательство того, что первый казах-геолог, несмотря на сложное время, изучал геологическое богатство края? По некоторым сведениям, образцы некоторых найденных минералов он отправлял в Ленинград.

Важно отметить, что Оразмаганбет Турмаганбетулы был разносторонней личностью. Получив образование в светских и религиозных учебных заведениях Бухары, Стамбула, Казани, Уфы, он стремился быть полезным обществу, приобщая молодое поколение к знаниям. В 1919-м ученый в родном селе за собственные средства построил школу-медресе, где до 1929 года обу­чал детей и молодежь арабской грамоте, природоведению, арифметике и другим предметам. Занимаясь геологоразведкой и просветительством, он никогда не забывал о религиозной стезе, продолжая дело своего отца-имама. Чтобы стать главой духовенства Тупкараганского района, он отправился в Уфу сдавать экзамены, там его знания и опыт были высоко оценены местными представителями муфтията.

Не менее интересен и тот факт, что Оразмаганбет Турмаганбетулы отлично знал секреты народной медицины и занимался лечебной практикой. Есть сведения, что однажды он поднял на ноги сильно заболевшего М. В. Баярунаса. Слава о целителе вышла далеко за пределы Мангышлакского полуострова.

О том, что Оразмаганбет был выдающимся ученым, просветителем, духовным наставником также известно из книг, найденных в 1957 году в пещере одной из гор в Мангистауском регионе. Всего было обнаружено 115 трудов, принадлежавших Оразмаганбету, из которых сохранились лишь 57. В настоящее время редчайшие книги хранятся в архиве Академии наук Казахстана.

Оразмаганбет Турмаганбетулы не умел лицемерить и безмолвно наблюдать за страданиями своего народа, который испытывал двойное давление колониаль­ного и феодального гнета. Он открыто высказывался о перегибах в политике большевиков в период коллективизации, особенно страстно обсуждая события, происходившие на территории Казах­стана,­ Туркменистана и в родном Мангис­тау. Такая смелость привела к гонениям и преследованиям, что вынудило его покинуть родину и уехать в Иран.

Но даже находясь в чужой стране, он ни на секунду не переставал думать о своем народе и однажды написал письмо шаху Ирана Резе Пехлеви с просьбой определить регион расселения для иммигрировавших казахов. Благодаря этому обращению диаспора казахов существует до сих пор.

Ученый пытался избежать заключения, но жестокая репрессивная «рука» советской власти оказалась сильнее: его арестовали и отправили в Ашхабадскую тюрьму. 30 октября 1938 года сына казахского народа как контрреволюционера расстреляли. И лишь спустя десятилетия станет известно, что обвинение оказалось ложным. В 1963 году Оразмаганбет Турмаганбетулы был реабилитирован посмертно.

По некоторым сведениям, приговор был исполнен значительно позже, а самого геолога якобы привлекали для исследования месторождений Кызыл-Кия, что неподалеку от Красноводска. Однако это все только предположения, которые свидетельствуют лишь об одном: в биогра­фии ученого есть еще немало белых пятен, требующих детального изучения.

Со дня гибели Оразмаганбета Турмаганбетулы прошло более 85 лет, но жители Мангистау до сих пор чтят память о нем. В истории он остался героем, который неустанно боролся за независимость своей страны и был активным членом движения «Алаш Орда» в Мангистауской области. Память о трагической судьбе ученого, его идеи и стремления продолжают жить в сердцах потомков. Они передают из поколения в поколение сведения о его жизни и трудах, вдохновляя молодежь на изучение языков и культур разных народов. Жизненный путь и опыт Оразмаганбета Турмаганбетулы доказывает, что нельзя ограничиваться малым кругом знаний. Важно быть не псевдопатриотом, а человеком, способным быть полезным обществу и Родине.

В настоящее время группа исследователей при поддержке Министерства культуры и информации активно занимается изучением богатого наследия крупного ученого и просветителя. Планируется издание книги, съемки фильма, постановка спектакля, посвященного прославленному сыну Отечества.

#история #ученый #Оразмаганбет Турмаганбетулы

Популярное

Все
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Вековому юбилею посвящается
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
Шанс для технологического прорыва
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
Чтобы ухабов стало меньше
Педагогика: и наука, и искусство
За свой кровный грош ты для жуликов хорош!
Вечная современность классики
Светлый и ликующий мир Ивана Стадничука
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Кузнечных дел мастер
Порохом пропахшие страницы
Звезды командного айтыса
Держи удар, малыш!
Школа нужна и на курорте!
Мечты сбываются
В центре надежды
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Ставить и достигать цели
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Ключи от квартир получили молодые ученые в РК
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
От кустарного цеха – до современной фабрики
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
На поселении древних коневодов «Ботай» улучшили ландшафт
Сердце и душа его были отданы народу
Космическая стройка века: история Байконура глазами очевидца

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]