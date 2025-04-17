Оразмаганбет Турмаганбетулы родился в 1882 году в Мангистауской области и считается первым ученым-геологом, который вместе с русскими коллегами участвовал в геолого-исследовательских работах в Прикаспийском регионе.

Его детство и годы учебы прошли в селе Кызылсу (ныне упраздненное). Судя по некоторым источникам, его прадед упорно боролся за то, чтобы родная земля не оказалась в руках иноземцев, и погиб, а дед считался провидцем. Отец Оразмаганбета – Турмаганбет был известным деятелем не только в родных краях, но и в религиозных кругах Центральной Азии. О самом же Оразмаганбете, ходила молва, что он был не просто геологом, искавшим руду, но и просветителем, целителем, истинно религиозным человеком, известным своими знаниями и умениями.

Высшее образование Оразмаганбет Турмаганбетулы получил в Индии, в Бомбее. Специальность инженера-геолога он выбрал по совету отца, который в то время дружил с русским геологом, палеонтологом Николаем Андрусовым. Последний посещал Мангистаускую область для изучения недр Прикаспийского края. Спустя годы ученик Андрусова – Михаил Баярунас и Оразмаганбет Турмаганбетулы будут коллегами и друзьями. Политическая и социально-экономическая ситуация в 20–30-х годах прошлого столетия не позволяла степному казаху заниматься геологоразведочными работами самостоятельно в полной мере, однако в тандеме с русской группой исследователей он внес колоссальный вклад в изучение месторождений родного края, в частности, в районе Карабугаза.

Первый ученик М. В. Баярунаса Николай Луппов писал: «В 1928 году я, 24-летний студент, работал прорабом в геологическом отряде Михаила Викентьевича Баярунаса. Мы находились в Мангыстау. Из Форт-Александровский (ныне город Форт-Шевченко) направились в сторону Каратау. Сделали привал в Кызылсу. К нам подошел безбородый мужчина среднего роста, средних лет. Он оказался весьма разговорчивым и русским языком владел в совершенстве. Это был Оразмаганбет Турмаганбетулы.

Узнав, что в его местность направляется группа ученых, пригласил в гости. За чашкой чая хозяин рассказал о богатстве недр полуострова. Во время беседы показал нам книги, привезенные из Индии и написанные на арабском языке. Были и другие труды, авторы которых мне не известны. Мы гостили на протяжении нескольких дней. О. Турмаганбетулы поделился своими открытиями, а в беседах с М. В. Баярунасом говорил о месторождениях, которые были нанесены на карту…»

Не это ли доказательство того, что первый казах-геолог, несмотря на сложное время, изучал геологическое богатство края? По некоторым сведениям, образцы некоторых найденных минералов он отправлял в Ленинград.

Важно отметить, что Оразмаганбет Турмаганбетулы был разносторонней личностью. Получив образование в светских и религиозных учебных заведениях Бухары, Стамбула, Казани, Уфы, он стремился быть полезным обществу, приобщая молодое поколение к знаниям. В 1919-м ученый в родном селе за собственные средства построил школу-медресе, где до 1929 года обу­чал детей и молодежь арабской грамоте, природоведению, арифметике и другим предметам. Занимаясь геологоразведкой и просветительством, он никогда не забывал о религиозной стезе, продолжая дело своего отца-имама. Чтобы стать главой духовенства Тупкараганского района, он отправился в Уфу сдавать экзамены, там его знания и опыт были высоко оценены местными представителями муфтията.

Не менее интересен и тот факт, что Оразмаганбет Турмаганбетулы отлично знал секреты народной медицины и занимался лечебной практикой. Есть сведения, что однажды он поднял на ноги сильно заболевшего М. В. Баярунаса. Слава о целителе вышла далеко за пределы Мангышлакского полуострова.

О том, что Оразмаганбет был выдающимся ученым, просветителем, духовным наставником также известно из книг, найденных в 1957 году в пещере одной из гор в Мангистауском регионе. Всего было обнаружено 115 трудов, принадлежавших Оразмаганбету, из которых сохранились лишь 57. В настоящее время редчайшие книги хранятся в архиве Академии наук Казахстана.

Оразмаганбет Турмаганбетулы не умел лицемерить и безмолвно наблюдать за страданиями своего народа, который испытывал двойное давление колониаль­ного и феодального гнета. Он открыто высказывался о перегибах в политике большевиков в период коллективизации, особенно страстно обсуждая события, происходившие на территории Казах­стана,­ Туркменистана и в родном Мангис­тау. Такая смелость привела к гонениям и преследованиям, что вынудило его покинуть родину и уехать в Иран.

Но даже находясь в чужой стране, он ни на секунду не переставал думать о своем народе и однажды написал письмо шаху Ирана Резе Пехлеви с просьбой определить регион расселения для иммигрировавших казахов. Благодаря этому обращению диаспора казахов существует до сих пор.

Ученый пытался избежать заключения, но жестокая репрессивная «рука» советской власти оказалась сильнее: его арестовали и отправили в Ашхабадскую тюрьму. 30 октября 1938 года сына казахского народа как контрреволюционера расстреляли. И лишь спустя десятилетия станет известно, что обвинение оказалось ложным. В 1963 году Оразмаганбет Турмаганбетулы был реабилитирован посмертно.

По некоторым сведениям, приговор был исполнен значительно позже, а самого геолога якобы привлекали для исследования месторождений Кызыл-Кия, что неподалеку от Красноводска. Однако это все только предположения, которые свидетельствуют лишь об одном: в биогра­фии ученого есть еще немало белых пятен, требующих детального изучения.

Со дня гибели Оразмаганбета Турмаганбетулы прошло более 85 лет, но жители Мангистау до сих пор чтят память о нем. В истории он остался героем, который неустанно боролся за независимость своей страны и был активным членом движения «Алаш Орда» в Мангистауской области. Память о трагической судьбе ученого, его идеи и стремления продолжают жить в сердцах потомков. Они передают из поколения в поколение сведения о его жизни и трудах, вдохновляя молодежь на изучение языков и культур разных народов. Жизненный путь и опыт Оразмаганбета Турмаганбетулы доказывает, что нельзя ограничиваться малым кругом знаний. Важно быть не псевдопатриотом, а человеком, способным быть полезным обществу и Родине.

В настоящее время группа исследователей при поддержке Министерства культуры и информации активно занимается изучением богатого наследия крупного ученого и просветителя. Планируется издание книги, съемки фильма, постановка спектакля, посвященного прославленному сыну Отечества.