Самые востребованные профессии назвали в Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июне 2024 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 94,4 тыс. вакансий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

«Самыми популярными профессиями в июне среди квалифицированного персонала оказались водители автомобилей (1,7 тыс. вакансий), медсестры (1,6 тыс. вакансий) и воспитатели (1,5 тыс. вакансий). При этом возрос спрос на PR-менеджеров (+1,2 тыс. вакансий), делопроизводителей (+948 вакансий) и инженеров по автоматизации (+235 вакансий)», – рассказали в министерстве.

В июне наибольшую оплату работодатели предлагали главным строителям (в среднем от 662 тыс. тенге), проходчикам (~612 тыс. тенге), а также разработчикам IT-приложений (~563 тыс. тенге).

Со стороны соискателей наиболее высокие желаемые заработные платы, помимо претендентов на руководящие должности, запрашивали пилоты (в среднем от 1 млн тенге), капитаны судна (~933 тыс. тенге) и руководители структурных подразделений коммерческих предприятий (~920 тыс. тенге).

Сообщается, что в июне 2024 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 94,4 тыс. вакансий, а соискатели – 88,9 тыс. резюме. В сравнении с маем количество вакансий возросло на 8,6 тыс. ед. (+10%), а резюме – сократилось на 9,6 тыс. ед. (-9,7%).

Несмотря на общий прирост числа вакансий, было отмечено некоторое снижение спроса на фермеров, рабочих сельского хозяйства, промышленности, строительства и транспорта. Со стороны предложения наблюдалось снижение числа резюме от рабочих сельского хозяйства и операторов производственного сектора. При этом структура спроса по квалификациям осталась неизменной – наибольшим спросом пользовались среднеквалифицированные работники (32,8 тыс. вакансий, или 37%).

В июне традиционно высокую активность на рынке труда проявили организации отраслей образования (18,4 тыс. вакансий), прочих видов услуг (16,4 тыс. вакансий), здравоохранения (8,9 тыс. вакансий) и строительства (8,5 тыс. вакансий). На их долю пришлось более половины всех размещенных вакансий.

В региональном разрезе наибольшую активность проявили работодатели из Атырауской (7 тыс.) и Жамбылской (6,7 тыс. вакансий) областей, а также городов Астана (6,7 тыс.) и Алматы (6,2 тыс. вакансий). При этом по сравнению с предыдущим месяцем Алматинская и Атырауская области продемонстировали двухкратный прирост числа вакансий, в то время как в Астане и ЗКО спрос наоборот уменьшился (на 13% и 16% соответственно).

Увеличение числа резюме отмечено лишь в двух регионах – Шымкент (+240 резюме) и Атырауской области (+58 резюме).

Активность соискателей заметно сократилась в ЗКО (-30%, или 1,6 тыс. резюме), Туркестанской области (-20%, или 2,4 тыс. резюме) и СКО (-19%, или 450 вакансий).