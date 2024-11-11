Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
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Распоряжением главы государства Адилов Санжар Аскенович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Санжар Аскенович Адилов родился 26 сентября 1977 года в с. Узун-Агаш Жамбылского района Алматинской области.
Образование высшее.
Трудовой путь начал с работы следователем.
По данным информационного медиапортала МВД, Санжар Адилов службу в органах внутренних дел начал в 1999 году. Занимал руководящие должности в системе ОВД.
В 2019 году был назначен начальником следственного департамента МВД, с мая 2023 года занимал пост начальника ДП Карагандинской области.